M5S | alta tensione dopo il flop alle regionali in Sardegna

Tav - Camera approva mozione Lega-M5S : governo ridiscuterà alta velocità Torino-Lione : Montecitorio approva la mozione di M5S e Lega sulla Tav. Il testo, passato a Montecitorio con 261 voti a favore, 136 contrari e due astenuti, impegna il governo a "ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Pd protesta in aula.Continua a leggere

Matteo Salvini - il ricatto M5S dopo il voto sul caso Diciotti : cosa vogliono far saltare : ... dopo l'annuncio della ministra per gli Affari regionali Erika Stefani dell'accordo raggiunto tra ministero dell'Economia e Regione Veneto . Un annuncio che ha provocato reazioni scomposte da parte ...

Caso Diciotti : a furia di metter mine - il M5S è saltato in aria da solo : La consultazione di ieri sull’opaca piattaforma Rousseau ha dato il risultato sperato dai vertici del M5s e temuto dalla base: concedere a Salvini l’immunità parlamentare. Marco Travaglio in un articolo recentissimo, scritto per salvare il M5s da sé stesso, aveva cercato di mettere in guardia contro questa decisione. Sebbene io condivida le conclusioni di Travaglio, credo che il suo ragionamento sia troppo legato alle vicende recenti ...

Diciotti : 'Alta partecipazione'. E il voto online M5S slitta ancora fino alle 21 - 30 : Articolo aggiornato alle ore 15,34 del 18 febbraio 2018. "Considerata l'Alta partecipazione, la chiusura delle votazioni sul caso Diciotti è stata prorogata alle 21.30 di oggi". È quanto annuncia un "aggiornamento sulle votazioni in corso" pubblicato sul Blog delle Stelle. Un ulteriore slittamento in avanti, quindi, del timing che originariamente era 10-19 e che stamani era passato a 11-20. Rousseau comunque è tornata ...

Diciotti : 'alta partecipazione' - voto online M5S slitta ancora fino alle 21 - 30 : "Considerata l'alta partecipazione, la chiusura delle votazioni sul caso Diciotti è stata prorogata alle 21.30 di oggi". E' quanto annuncia un "aggiornamento sulle votazioni in corso" pubblicato sul Blog delle Stelle. Un ulteriore slittamento in avanti, quindi, del timing che originariamente era 10-19 e che stamani era passato a 11-20.

Salta il taglio alle pensioni dei sindacalisti - M5S ritira l'emendamento al Decretone : Non arriverà, almeno per il momento, il taglio alle pensioni dei sindacalisti. Il Movimento 5 Stelle ha ritirato l'emendamento al Decretone all'esame della commissione Lavoro del Senato. La misura, annunciata dal vicepremier Luigi Di Maio, è uno dei cavalli di battaglia dei pentastellati.La proposta, che aveva avuto anche l'alt della commissione Bilancio per mancanza di copertura, prevedeva di rivedere il conteggio dei contributi ...

Civati : "Popolo contro élite? In realtà il governo Lega-M5S è in continuità con il passato" : Ospite di Studio24 su Rainews 24, Pippo Civati, fondatore di Possibile, stamattina, da osservatore esterno (al momento non è parlamentare) ha detto la sua sia sul MoVimento 5 Stelle e il rapporto con la Lega all'interno del governo Conte, sia sul PD, suo ex partito.Sui pentastellati Civati ha detto:"I vizi all'interno del M5S sono accentuati dalla presenza di Casaleggio Junior. Creare una segreteria non li renderà un partito vero e proprio. ...

Governo Lega-M5S - lo scarto sempre più ampio tra annunci e realtà : Dalla ripresa economica ai rimborsi ai risparmiatori traditi, dal reddito di cittadinanza a quota 100 la distanza tra la complessità inevitabile che avvolge ogni argomento e la semplificazione narrativa che ha creato la bolla comunicativa in cui continuiamo a essere immersi sta aumentando. E rischia di lasciare un campo lastricato (come minimo) di disillusioni...

Debacle Abruzzo - Di Maio tace ma è alta tensione nel M5S : Salvini ci usa : Il silenzio di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista e la 'rivolta' degli ortodossi. Il day after della Debacle in Abruzzo del M5S ricorda i 'giorni più bui' della storia recente del Movimento. ...

Tav - analisi del dossier a Francia e Ue : alta tensione Lega-M5S : ... e ottusamente chiusi al futuro, non credano che il sistema dell'economia abbia la memoria corta'.

Diciotti - al via l'iter su Salvini. La Lega : "Se M5S vota sì salta tutto" : La partita è delicata. Salvini giura che "su questo non cadrà il governo", ma la tensione è palpabile. La richiesta di autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno per il "caso Diciotti" rischia di diventare una spina nel fianco del M5S e dell'intero esecutivo.I grillini sembrano infatti intenzionati a votare a favore del processo per Salvini. Il motivo è ideologico: il Movimento è storicamente contrario ad ogni immunità e non ...

