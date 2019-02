M5S 2 0 ecco come sarà | le idee di Di Maio che porteranno il Movimento a trasformarsi

Sondaggi elettorali Tecnè : Sardegna - ecco dove sono finiti i voti del M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: Sardegna, ecco dove sono finiti i voti del M5S Dal 42,5% delle Politiche 2018, al 9,7% di domenica. Il crollo del Movimento 5 Stelle in Sardegna è stato verticale. In meno di un anno sono andati in fumo oltre il 30% dei consensi. Si tratta del peggior risultato mai registrato dai grillini in queste ultime regionali, dove il passo indietro c’è stato, ma non così vistoso come in terra sarda. La perdita di ...

Mutuo di cittadinanza 2019 : requisiti e beneficiari - ecco il ddl del M5S : Mutuo di cittadinanza 2019: requisiti e beneficiari, ecco il ddl del M5S Come funziona il Mutuo di cittadinanza M5S Dal reddito alla pensione di cittadinanza, ma non finisce qui. Infatti a breve potrebbe arrivare anche il Mutuo di cittadinanza 2019. Si tratta di una misura finalizzata a combattere la disuguaglianza e il disagio sociale, rientrante nel campo dell’assistenza abitativa pubblica e riservata ai soggetti compresi in una fascia di ...

Vittorio Feltri seppellisce Luigi Di Maio : 'Mettiti a cuccia - sei finito. Ecco con chi lo sostituirà il M5S' : Bibite? Bibite? Grillo si è scocciato di te e delle tue sparate da apprendista stregone, e minaccia di abbandonare la guida politica. Ha intuito pure lui che le stelle si stanno spegnendo. Ci ...

Diciotti - Toninelli : “Voto di scambio M5S-Lega? Barzelletta - non siamo mica il Pd”. Battibecco con Giannino su Tav : “Voto di scambio tra M5s e Lega su caso Diciotti? E’ una Barzelletta, non abbiamo proprio l’impostazione umana di confondere argomenti differenti tra loro. Un conto è il caso Diciotti, trattato collegialmente dal governo. Un conto sono tutte le altre questioni. E poi non siamo mica il Pd“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ...

M5S - ecco chi sono davvero i grillini : la prova all'Europarlamento sui migranti : Per conoscere quale sia la vera identità dei grillini, basta guardare cosa hanno combinato i parlamentari M5s eletti all'Europarlamento di Strasburgo dal 2014 a oggi. All'epoca dell'ingresso in aula, i grillini scelsero di fare gruppo con i ribelli dell'Ukip guidato da Nigel Farage. Una mossa strume

Dal doppio mandato ai team territoriali - ecco il maquillage del M5S : Da lunedì, superato lo scoglio del voto sardo da cui i Cinque Stelle non si aspettano certo un exploit, entrerà nel vivo il percorso per trasformare il Movimento in partito...

Dal doppio mandato ai team territoriali - ecco il maquillage del M5S : ... ha ottenuto la promessa di abbandonare l'appiattimento sulla Lega e di recuperare alcuni dei temi 'fondativi' del Movimento , a cominciare dall'ambiente, dall' acqua pubblica , dall'economia ...

La voce della Politica Elezioni regionali : Mattia - M5S - presenta la lista. Ecco i candidati : Laureato Magistrale in Marketing con 110 e lode presso la facoltà di Economia di Bari. Amministratore Unico Clickitaly srls. Residente a Matera. Interessi: impresa, Made in Italy, riciclo rifiuti, ...

Luigi Di Maio - la minaccia ai "ribelli" M5S : ecco chi rischia l'espulsione : Beppe Grillo che è una scheggia impazzita ("nei prossimi giorni pranzerò con lui"), Davide Casaleggio un padre sempre più ingombrante, Alessandro Di Battista che si è rivelato un boomerang per i suoi eccessi verbali e per la mancanza di autocontrollo coi media. Luigi Di Maio si sente sempre più solo

Diciotti - dopo il sì all’immunità degli iscritti M5S oggi il voto per Salvini : ecco su quanti senatori può contare : dopo settimane di tensioni, polemiche e superato il voto online degli iscritti M5s, oggi la giunta per le Immunità di Palazzo Madama vota sulla concessione dell’immunità a Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. La convocazione è nell’Aula di Sant’Ivo alla Sapienza per le 13.30. Il governo si presenta al giorno del giudizio, almeno sulla carta, compatto: la base 5 stelle ha votato in maggioranza per il no al processo ...

Citofonare Rousseau : ecco dove risiede la piattaforma del voto del M5S Guarda Come funziona : videoscheda : In pieno centro a Milano il cervellone che raccoglie i voti. Ma risponde la Casaleggio Associati: «Volete entrare? Mandate una mail»