Luigi Di Maio umiliato al Senato | Lei che è stato bibitaro Cosa tira

Luigi Di Maio riparte ma in salita : Il day after del voto in Sardegna doveva essere il giorno della risalita. Quello degli ammacchi da curare lanciando la riorganizzazione del Movimento e soprattutto parando i colpi dei dissidenti interni, in chiaro e sotto traccia, di chi ha messo in discussione la sua leadership. Doveva. Perché il tentativo di Luigi Di Maio ha retto qualche ora, fino a pranzo, quando ha indetto una conferenza stampa per provare a tenere la barra dritta ...

Nicola Zingaretti contro Luigi Di Maio : “Antepone sua ambizione personale a interessi cittadini” : Il presidente della Regione Lazio e candidato alla guida del Pd, Nicola Zingaretti, attacca Luigi Di Maio: "Credo che il vicepresidente del Consiglio Di Maio stia anteponendo una sua ambizione personale a dispetto del volere dei cittadini che lo hanno votato. È la strategia dello stare al potere a tutti i costi”.Continua a leggere

Luigi Di Maio - lo sfogo isterico del vicepremier contro Tria : il messaggino dal Colle che lo ha fermato : Di Maio ha poi partecipato a un vertice a palazzo Chigi con Giuseppe Conte e Matteo Salvini e il messaggio che avrebbe voluto portare al tavolo era diretto proprio al ministro ribelle dell'economia: '...

Luigi Di Maio - la cena segreta dei 10 big grillini alle sue spalle. Il retroscena : così non può andare avanti : La violenta accelerazione di Luigi Di Maio sulla "riforma" del Movimento 5 Stelle (sì alle alleanze con liste civiche alle amministrative, caduta del vincolo dei due mandati a livello locale) è la risposta a una situazione che dentro il M5s è ormai esplosiva. Il disastro delle regionali in Sardegna

Elena Fattori manda a casa Luigi Di Maio : "Dovrebbe fare una cosa sola. Ecco come ha ridotto il M5s" : Non avrà preso bene, Elena Fattori, la svolta autoritaria di Luigi Di Maio. Il vicepremier si è autonominato capo politico del Movimento 5 Stelle per i prossimi 4 anni, poche ore dopo aver letto (si presume) l'intervista al Corriere della Sera della senatrice tra le più dure esponenti della fronda g

Luigi Di Maio annuncia la svolta M5s - godetevi il suicidio : "Io capo per altri 4 anni - addio due mandati" : Come previsto e annunciato da rumors e indiscrezioni, all'indomani del disastro elettorale in Sardegna, il M5s svolta. O meglio, vien da dire che si suicida. La "svolta" viene annunciata dal discusso capo politico, Luigi Di Maio. In cosa consiste? Nel cristallizzare la sua posizione e gli eletti gri

Luigi Di Maio : “Regionali non contano - M5s deve cambiare. Sì a liste civiche e via doppio mandato” : Il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, con un conferenza stampa alla Camera, prova a spegnere le polemiche e minimizza l'impatto del voto delle Regionali in Abruzzo e Sardegna sulla stabilità del Governo e sul consenso verso il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Luigi Di Maio : "Le amministrative non toccano né il governo né la vita del Movimento" : "Non si canti la morte del cigno". Luigi di Maio rassicura la tenuta di governo in seguito alla sconfitta nelle elezioni Regionali in Sardegna: "Penso che le elezioni amministrative non abbiano impatto sulla vita del movimento a livello nazionale, non si può affrontare così le elezioni. Il Movimento è vivo e vegeto e combatte più forti di prima. Non mi arrendo all'idea che si paragoni il risultato delle politiche con ...

Massimo Bugani difende Luigi Di Maio e avverte : "O cambiamo formula o chiudiamo" : "È il momento delle liste civiche, ora più che mai, semplicemente perché i cittadini ne hanno le tasche piene dei partiti e dell'overdose dei loro faccioni in tv". A indicare il nuovo orizzonte del M5s è Massimo Bugani, fedelissimo di Luigi Di Maio e uno dei responsabili della piattaforma Rousseau."Se vogliamo andare avanti io credo sia giunta l'ora di smettere di presentarci alle elezioni comunali e regionali con le ...

Vittorio Di Battista massacra il M5s - e Luigi Di Maio? - : il papà peggio del figlio Alessandro : Il M5s, stufo dei suoi deliri, ha messo il silenziatore ad Alessandro Di Battista : meglio farlo tacere. Il suo ritorno annunciato in pompa magna in Italia non ha sortito alcun effetto. Anzi, forse sì:...

Striscia la Notizia senza precedenti : umilia Luigi Di Maio dopo il voto in Sardegna - "la fine ridicola" : C'è chi sostiene che Striscia la Notizia abbia delle simpatie grilline. Bene, se così fosse va preso atto di come il tg satirico di Canale 5 non faccia sconti al M5s e a Luigi Di Maio, messi in ridicolo con un servizio trasmesso nell'edizione di lunedì 25 febbraio, dopo il disastro pentastellato all

Luigi Di Maio implora Matteo Salvini : "Facciamo slittare la legittima difesa o mi massacrano" : Spalle al muro. È questa la condizione in cui versa Luigi Di Maio dopo il voto in Sardegna, dagli esiti catastrofici per il suo M5s. Il leaderino, ora, teme di avere le ore contate: i dissidenti grillini sono pronti a tutto pur di liberarsi di lui, e boatos danno conto del fatto che anche Beppe Gril