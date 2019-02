LU-VE | trasforma gli ascensori con le finestre ' digitalI'

Cavitazione idrodinamica trasforma gli aghi di abete in una soluzione antiossidante : Una soluzione a base di acqua e aghi di abete bianco della montagna toscana, in concentrazione di appena lo 0.44%, ottenuta attraverso un processo di Cavitazione idrodinamica controllata, ha dimostrato capacità antiossidanti equiparabili o migliori rispetto alle sostanze comunemente usate come riferimento, dalle Vitamine C ed E, al Resveratrolo alla Quercetina. È quanto emerge da uno studio condotto da studiosi del Consiglio nazionale delle ...

Le Kardashian-Jenner stanno trasformando i nomi dei figli in marchi commerciali : New generation The post Le Kardashian-Jenner stanno trasformando i nomi dei figli in marchi commerciali appeared first on News Mtv Italia.

Inaugurati gli IBM Studios per accelerare la trasformazione digitale in Italia : Un processo che mescola tra loro scienza, tecnologia e pensiero creativo. L'IBM Client Center è l'espressione locale di un network europeo composto da 16 strutture e rappresenta il luogo di incontro ...

Come Cagliari si sta trasformando in una smart city : Lo stagno di Cagliari Planando su Cagliari, l’agglomerato metropolitano bruciato dal sole e gli stagni dove si allevano le cozze e riposano i fenicotteri rosa richiamano alla mente l’anima più turistica dell’isola. Ma c’è una Sardegna lontana dagli abituali cliché estivi: Cagliari sarà in prima fila nello sviluppo della smart city. A Pula, poco più di 40 chilometri a sud di Cagliari, si trova il parco scientifico e ...

Albergo trasformato in centro d'accoglienza per migranti torna ad ospitare turisti : Si trova in valchiavenna a Cosio valtellino l'ex hotel Bellevue 'costretto' a tornare alle origini, dal decreto Salvini sui richiedenti asilo che saranno trasferiti altrove

Sony - il cinturino che trasforma in “smart” anche gli orologi normali : (Foto: Sony) Non è un wearable come gli altri quello annunciato da Sony in queste ore: si chiama Sony Wena, e più che un dispositivo indossabile a se stante è un accessorio dedicato agli orologi tradizionali che dona loro funzionalità smart. L’aggeggio infatti è tecnicamente un cinturino pensato per agganciarsi agli appositi attacchi da 12, 20 o 22 millimetri dei normali orologi, e che contiene un piccolo display oled da poter tenere ...

Vaticano - il summit sugli abusi rischia di trasformarsi in uno scontro : Alcune associazioni appartenenti al mondo tradizionale hanno già convocato una conferenza stampa che sa di 'parallelo' rispetto a quelle che - immaginiamo - verrano organizzate con le ufficialità del ...

Matteo Salvini - chiude l'hotel trasformato in centro per immigrati : blitz al business dell'accoglienza : Con il crollo drastico degli sbarchi da quando Matteo Salvini è diventato ministro dell'Interno, dal Viminale è partito il piano per contrastare tutta la rete di chi in modo più o meno lecito era riuscito a creare un business sul sistema di accoglienza. L'ultimo caso si è registrato a Cosio Valtelli

Sei Nazioni - Italia-Galles 10-12 : Allan trasforma - gli azzurri ci sono! : 2° TEMPO 43': palla quasi rubata dal Galles, ma con un'azione irregolare che porta al calcio di punizione per gli azzurri. Allan trasforma senza problemi: decimo punto Italia, adesso i ragazzi di O'...

Battaglia vinta : l'origine cuneese dei trasformati di carne - frutta e verdura sarà in etichetta : Dopo il voto di fiducia alla Camera sul Decreto Semplificazioni, è legge l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti per valorizzare la produzione nazionale e consentire scelte ...

I migliori giocatori di football alla cena di lusso - ma spunta una palla e la serata di gala si trasforma in un disastro : I migliori giocatori di football (in attività e passati) si ritrovano a una cena di gala per festeggiare i 100 anni della NFL, la National football League. Ma quando da una torta rotola una palla da football, le cose si mettono male. Lo spot è stato diretto da Peter Berg ed è stato realizzato proprio per il centesimo compleanno del campionato americano. Video Facebook/NFL L'articolo I migliori giocatori di football alla cena di lusso, ma spunta ...

La trasformazione dei figli putativi di Montanelli da coro in linciatori : ... lo stesso non si può dire della sua sterminata progenie, a prender per buone le pretese dei suoi figli putativi, Montanelli ne ha messi al mondo più di Fidel Castro,. La cosa si è fatta spiacevole e ...

Orgia si trasforma in rissa : poliziotto interviene e trova lì la moglie : Mentre il marito era al lavoro, la moglie si dava alla pazza gioia, convinta che non sarebbe mai stata scoperta. Mai avrebbe pensato infatti, che l’Orgia a cui stava partecipando si sarebbe trasformata in una rissa e che, chiamata la polizia, sarebbe intervenuto proprio il marito. È successo in Messico, nella città di Ciudad Victoria, dove tre cadetti della polizia dello stato di Tamaulipasm, due donne e un uomo, dopo una serata a base di ...

Orgia si trasforma in rissa : poliziotto interviene e trova sua moglie : Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Per questo, mentre il marito era impegnato in servizio come agente di polizia, una donna ha deciso di darsi alla pazza gioia e partecipare nientemeno che a un'...