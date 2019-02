L’opposizione al Senato contro il ddl Pillon : (foto: skynesher via Getty Images) Dire un forte no al disegno di legge 735, il ddl Pillon. Questo il messaggio energico che emerge dalla conferenza stampa, tenuta al Senato della Repubblica a Roma e indetta dalla senatrice del Pd Valeria Fedeli e dalla radicale senatrice di +Europa Emma Bonino. L’argomento oggetto del dibattito è appunto il disegno di legge 735, presentato nell’agosto 2018 dal Senatore della Lega Simone Pillon, che ...

Venezuela - l'opposizione chiede che il governo riferisca al Senato : ... per fare le elezioni subito, se la Lega è coerente con quanto dichiara, non ci sono se e ma: si deve unire all'opposizione in una mozione che è tesa restituire onore e credibilità alla politica ...

Manovra - bagarre in Senato : posta la fiducia. L'opposizione insorge : «Vergogna» : bagarre nell'Aula del Senato dopo la votazione sul calendario dei lavori. La confusione era tale, con la protesta del Pd, che la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha dovuto sospendere la...

Senato - le grida dell'opposizione : "Onestà - onestà" : "Onestà, onestà", sono queste le grida che si levano dai banchi dell'opposizione nell'aula di Palazzo Madama, dove - a tarda notte - si è votata la fiducia al maxiemendamento alla Manovra economica ...

Bagarre in Senato - posta la fiducia L'opposizione insorge : «Vergogna» : In un percorso accidentato che lascia strascichi anche nel governo, con nuovi attacchi del M5s ai tecnici del ministero dell'Economia e della Ragioneria, difesi dalla Lega. Il 'maxiemendamento' alla ...

