LND | al via la 53^ edizione della Coppa Italia | “torneo storico”

(Di martedì 26 febbraio 2019) Prende il via la 53ªDilettanti, il trofeo riservato alle vincenti delle coppe regionali di Eccellenza che mette in palio un posto in Serie D. “LaDilettanti e’ una competizione storica che conferisce prestigio a tutto il nostro movimento – ha affermato il presidente Cosimo Sibilia – perche’ unisce passione e qualita’ agonistica in una manifestazione che rappresenta al meglio l’identita’Lega Nazionale Dilettanti, il senso di appartenenza locale, provinciale e regionale”. Da domani prenderà il via la prima fase eliminatoria con le 19 vincitrici suddivise in tre triangolari e cinque accoppiamenti con gare di andata e ritorno. Le 19 squadre vincitrici le fasi regionalisono state divise in 3 gironi da 3 squadre e 5 abbinamenti da due, vincerà chi avrà ottenuto il maggior ...