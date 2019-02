Lite tra Laura Cremaschi e Lady Facchinetti | cosa è successo

La Lite tra Wilma Faissol e Laura Cremaschi era uno scherzo delle Iene : La lite tra Francesco Facchinetti, Laura Cremaschi e Wilma Faissol, in realtà era uno scherzo organizzato da “Le Iene”. Wilma, la Cremaschi e la redazione del programma televisivo erano d’accordo per fare uno scherzo a Facchinetti che, come dimostrano le sue numerose “Instagram stories”, ci è caduto con tutte le scarpe. La Cremaschi ha fatto credere di voler sedurre Francesco proprio mentre era a cena fuori con Wilma, che non è stata certo ...

oggi Uomini e Donne: Luigi pronto alla scelta fa pace con Irene, Ivan discute con Andrea Questo Martedì pomeriggio va di nuovo in onda il Trono Classico di Uomini e Donne. Anche stavolta di parte da Luigi. Maria De Filippi annuncia che il tronista è pronto a trasferirsi in villa, per poi passare alla scelta.

Il gap tra il calcio professionistico italiano e le principali leghe europee (Premier League, Bundesliga, Liga) continua ad essere importante. Tuttavia negli ultimi tempi alcuni club italiani, a partire dalla Juventus, hanno avviato un processo di crescita importante che potrebbe aiutare la Serie A a rientrare nell'élite finanziaria. Se i bianconeri sono al momento l'unico

Isola dei Famosi - Lite furibonda tra Soleil e Ariadna : Soleil Sorge contro tutti, una lite furibonda con Ariadna Romero Soleil Sorgè ed Ariadna Romero si sono insultate pesantemente durante la partecipazione all’Isola dei Famosi 2019. La lite è stata scatenata dalle parole al vetriolo della Sorgè che, senza mezzi termini, l’ha etichettata come bambina viziata che non comprende come funziona la vita. La Romero, indispettita dalle dure parole dell’altra naufraga, ha replicato che lei ...

Facchinetti - la Lite tra la moglie e Laura Cremaschi era tutto uno scherzo de Le Iene. Lui si infuria : ”Siete dei bastardi - mi state sul ca**o!” : Wilma Facchinetti lancia un bicchiere contro Laura Cremaschi, la bonas di “Avanti un altro” colpevole di aver chiesto un selfie di troppo a suo marito. Il video diventa virale in poche ore, a riscaldare gli animi ci pensa l’ex cantante che svela il ricatto della bionda showgirl sui social: “Sappiate che sono stato appena contattato dalla signorina Cremaschi e dal suo avvocato. Volevano dei soldi in cambio del fatto che ...

La verità sulla Lite tra la moglie di Facchinetti e la Cremaschi : l’incredibile versione di Wilma e Laura [VIDEO] : Laura Cremaschi e la moglie di Francesco Facchinetti litigano al ristorante? La verità sulla diatriba scoppiata davanti agli occhi increduli del presentatore Laura Cremaschi è apparsa scossa in queste ore sul suo profilo Instagram a causa di una presunta lite con la moglie di Francesco Facchinetti. Le due donne si trovavano in un ristorante in tavoli separati, Wilma con il marito e la soubrette bionda con alcuni amici, quando la Cremaschi, ...

Lite furiosa tra la moglie di Facchinetti e Laura Cremaschi : il video finisce sui social : “Mi ha aggredita, ecco il video”: così la soubrette di ‘Avanti un altro’ presenta il filmato del litigio furibondo scoppiato...

“Lo hai inseguito in bagno!” - scenata di gelosia tra la furiosa moglie di Facchinetti e Laura Cremaschi : il video della Lite (con lancio di bicchiere) : Tutta colpa di un selfie. In un ristorante di Como, la soubrette di Avanti un altro, Laura Cremaschi, ha chiesto una foto a Francesco Facchinetti, che stava cenando con la moglie Wilma. Secondo il racconto della “bonas”, lo scatto non sarebbe uscito bene così, nella zona buffet, gliene avrebbe chiesto un altro. Lady Facchinetti, però, non ha gradito e, anzi, ha accusato Cremaschi di aver inseguito l’ex Capitan uncino in bagno. ...

Ora o mai più - Lite furibonda tra Red e Marcella - lui accusa : 'Pensi solo alle strategie' : La puntata andata in onda ieri di ‘Ora o mai più’ è stata una di quelle che ha lasciato il segno. Il successo di pubblico e di ascolti, come appare dai dati relativi all’audience, è evidente e in crescita rispetto alla scorsa settimana. Si parla del 17.5 di share per un totale di 3.489.000 spettatori inchiodati al teleschermo. Numeri importanti che decretano la trasmissione condotta da Amadeus come una delle più viste in prima serata su Rai Uno. ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore : Marta scopre della Lite tra il padre e la zia : Le vicende dei protagonisti della soap opera 'Il Paradiso delle signore' appassionano ogni giorno milioni di spettatori. Nuovi colpi di scena si presenteranno nelle prossime settimane nella vita dei personaggi principali. Le Anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo sottolineano che Vittorio parlerà a Clelia. Umberto si farà ingannare da Andreina, al punto che le proporrà di trasferirsi in villa, sebbene tale ...

"Obama ha fatto bene a negare il selfie a Fedez". Lite social tra Fiorella Mannoia e il rapper. Poi il chiarimento : Piccola incomprensione social tra Fiorella Mannoia e Fedez. Il rapper aveva raccontato tramite il suo profilo Instagram di avere incontrato Barack Obama in palestra, e l'ex presidente si era rifiutato di scattare un selfie con lui. "Ho aspettato che si mettesse a fare la panca di fianco a me, dicendomi 'hey man, good morning'. Io gli ho detto 'Sorry, can I take a picture with you?'. Lui mi guarda, con questo sorriso da presidente americano e mi ...

Omicidio a Marghera : furibonda Lite nella notte - estrae un coltello e ammazza la moglie : Un Omicidio si è consumato questa notte, attorno alle 3, all'interno di una abitazione al civico 21 di Piazza Mercato a Marghera. Uno uomo di 44 anni, al culmine di una lite, ha...

Trono Over, accesa lite tra Riccardo, Ida e Roberta: intervengono anche Gianni Sperti e Maria De Filippi Duro e acceso scontro nello studio di Uomini e Donne tra diversi protagonisti del Trono Over. Scendendo nel dettaglio, hanno dato vita a una vera e propria lite Ida Platano e Riccardo Guarnieri, a cui si è unita

Diretta Uomini e Donne : continua la Lite tra Riccardo - Roberta e Ida : Oggi andrà in onda, su Canale 5, la seconda parte del Trono Over di Uomini e Donne. Prima di conoscere tutti gli aggiornamenti sulle dinamiche che coinvolgono il parterre maschile e femminile, facciamo un punto su ciò che è successo ieri. L’appuntamento è iniziato, come di consuetudine, con Gemma Galgani. La dama e il cavaliere Rocco hanno trascorso una giornata insieme nella città di lei: Torino. Incontro molto speciale, ma con un piccolo neo ...