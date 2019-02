L’insonnia nel cervello - ecco da cosa potrebbe dipendere : (foto: Getty Images) Ne soffrono ben 770 milioni di persone in tutto il mondo. Ma, sebbene l’insonnia sia molto comune, le cause alla base di questo disturbo rimangono ancora poco chiare. Ma ora a provare a far luce sui meccanismi biologici che causano l’insonnia è stato un team di ricerca internazionale coordinato dagli scienziati della Vrije Universiteit di Amsterdam che, in uno studio appena pubblicato sulle pagine di Nature ...