L’ex ministro israeliano Gonen Segev è stato condannato per spionaggio a favore dell’Iran

Il Pd sottoscrive manifesto Calenda. L’ex ministro : “Una gran bella notizia” : Oggi sottoscriverà "a nome del Pd il manifesto ‘Siamo europei’ promosso da Carlo Calenda. Ho condiviso questa scelta con Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti: il Pd dunque ne assume i contenuti". Lo annuncia su Twitter Matteo Orfini. "Iniziamo da qui - aggiunge - per lanciare la sfida ai populisti. Nei prossimi giorni incontrerò i segretari regionali per avviare il percorso e convocherò un tavolo con i nostri parlamentari ...

Reddito di cittadinanza - L’ex ministro Fornero : “L’obiettivo è buono ma modi e tempi rendono difficile realizzarlo” : “L’obiettivo del Reddito di cittadinanza è molto buono, ma il modo in cui è strutturato rende difficile realizzarlo. C’è poi una confusione tra contrasto alla povertà e aiuto a chi cerca lavoro: così facendo si rende impossibile realizzare anche solo uno dei due obiettivi” lo ha detto l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero,al Circolo dei Lettori di Torino per la presentazione del libro di Francesco ...

L’ex ministro Kyenge : ‘L’Europa avrà bisogno almeno di 50 milioni di immigrati - minimo’ : Intervenuta a ‘La Zanzara’, programma in onda su Radio 24 e condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, l’europarlamentare, di origini congolesi, del Partito Democratico Cecile Kyenge ha affrontato molteplici questioni politiche, soffermandosi in particolare sui 47 migranti a bordo della nave Sea Watch 3. Nel corso della conversazione telefonica, L’ex ministro dell’integrazione sotto il governo presieduto dalL’ex premier Enrico Letta ha ...

Ponte Morandi. Interrogato L’ex ministro Maurizio Lupi : “I controlli spettavano al Mit”. : C’è sempre qualcun altro, in Italia, a cui spetta fare le cose. Qualcun altro a cui rimandare le competenze. Qualcun altro responsabile. Oppure, alla fine, mancano i soldi o il personale. In ogni caso, non si sa mai chi deve controllare chi. L’Interrogatorio dell’ex ministro dei Trasporti Maurizio Lupi con i pm di Genova, ieri, lo dimostra ancora una volta. Due anni cruciali A chiamarlo in causa, lo ricordiamo, era stato l’ex ministro Antonio Di ...

L’ex primo ministro scozzese Alex Salmond è stato arrestato : L’ex primo ministro scozzese Alex Salmond è stato arrestato dalla polizia scozzese e dovrebbe essere portato in tribunale oggi pomeriggio per la formalizzazione delle accuse e la convalida dell’arresto. Non è chiaro per quale motivo sia stato arrestato Salmond, ma

Clemente Mastella - furto in casa delL’ex ministro della Giustizia. “Portati via solo documenti dalla villa” : furto in casa Mastella a San Giovanni di Ceppaloni, nel Beneventano. L’attuale sindaco di Benevento e la moglie Sandra Lonardo, senatrice di Foza Italia e membro della commissione Antimafia, non erano presenti durante l’irruzione dei ladri. Non è ancora stato quantificato il danno, ma a quanto si è appreso il bottino sarebbe limitato solo ai documenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montesarchio, allertati dall’ex ...

Kyenge “orango” - Calderoli condannato a un anno e sei mesi per gli insulti alL’ex ministro : “Aggravante razziale” : È stato condannato oggi in primo grado a un anno e sei mesi dal tribunale di Bergamo, che ha riconosciuto l’aggravante razziale, il senatore della Lega Roberto Calderoli, a processo a Bergamo – dove vive – per aver dato dell’orango all’ex ministro del governo Letta Cecile Kyenge, nel luglio 2013 alla festa della Lega Nord di Treviglio. L’ex ministro non si è costituita parte civile e non sono previsti risarcimenti di natura ...

Ponte Morandi : la Procura chiama a deporre L’ex ministro Lupi : Mossa a sorpresa della Procura, che ha convocato a deporre l’ex ministro per i trasporti, Maurizio Lupi, che guidò il Mit dal 2013 al 2015, sotto il governo Letta. È stato Di Pietro a chiamarlo in causa Lupi, scrive Il Secolo XIX, è stato tirato in ballo durante l’interrogatorio di Antonio Di Pietro che, quando era uscito dal Palazzo di Giustizia, intrattenutosi con i cronisti, aveva detto che le responsabilità andavano ricercate in chi aveva ...

L’ex primo ministro del Pakistan - Nawaz Sharif - è stato condannato a 7 anni di carcere : Nawaz Sharif, ex-primo ministro del Pakistan, è stato condannato a 7 anni di prigione dal tribunale anticorruzione di Islamabad, la capitale Pakistana. Secondo il tribunale, Sharif non è stato in grado di giustificare la provenienza dei soldi usati per costruire

Morandi - testimone L’ex ministro Delrio : «La sicurezza era la mia priorità» | : Interrogato come testimone stamattina in Procura a Genova l’esponente Pd, che fu ministro dei Trasporti dal 2 aprile 2015 al 1° giugno 2018 nei governi di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni

Ponte Morandi - L’ex ministro Delrio ascoltato dai pm : “Mai saputo di criticità. Attività di vigilanza sempre esercitata” : “Quando io ero ministro, l’Attività di vigilanza è sempre stata esercitata”. In procura a Genova è stato il giorno dell’ex ministro Graziano Delrio, ascoltato per circa un’ora dal pm Massimo Terrile sul crollo del Ponte Morandi. Delrio, sentito come persona informata sui fatti, all’uscita dal palazzo di Giustizia ha spiegato di non essere “mai stato a conoscenza di ammaloramenti e condizioni critiche del ...

