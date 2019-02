Leicester | Rodgers nuovo allenatore Lascia il Celtic primo in Scozia

Leicester - Rodgers per sostituire l’esonerato Puel : Il Leicester ha optato per il ribaltone in panchina, esonerato l’allenatore Claude Puel che paga gli ultimi deludenti risultati. Il sostituto è stato già scelto e si tratta di Brendan Rodgers che è pronto a tornare in Premier League. Attualmente è un allenatore del Celtic, il club scozzese ha dato però il via libera all’allenatore per ascoltare la proposta del Leicester. Rodgers ha praticamente vinto tutto in Scozia ed il ...