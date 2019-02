Lega Pro | Ghirelli | arbitri con microfono

Stadi : accordo Lega Pro con Fidi Toscana : ANSA, - FIRENZE, 26 FEB - Lega Pro e Fidi Toscana hanno sottoscritto un accordo, che diventa un progetto pilota della durata di due anni, per agevolare gli investimenti in infrastrutture sportive in ...

Giornata Lega Pro sulle infrastrutture : Oggi la Lega Pro ha organizzato una Giornata dedicata al confronto con i club e le amministrazioni comunali sui criteri infrastrutturali per la prossima stagione. “I requisiti infrastrutturali, infatti, sono una condizione imprescindibile per l’ottenimento della Licenza Nazionale- dichiara Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- e, conseguentemente, per l’iscrizione al prossimo campionato”. Nel pomeriggio, è stato presentato il protocollo ...

Lega Pro - accordo con Fidi Toscana per le infrastrutture sportive : Inoltre tra le province che hanno visto maggiormente crescere il numero di calciatori in Italia ci sono Prato , +7,9%, e Pistoia , +4,2%, «Il mondo dello sport è ormai uno dei pilastri dell'economia ...

Lega Pro - gli stadi di metà dei club non in regola per la prossima Serie C : stadi Serie C – Se domani fosse già il 24 giugno, data di scadenza per l’iscrizione alla prossima Serie C, «la metà dei club sarebbe escluso dal campionato per problemi strutturali» Legati ai rispettivi stadi. Così ha parlato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, commentando la situazione dei club che militano nel campionato di […] L'articolo Lega Pro, gli stadi di metà dei club non in regola per la prossima Serie C ...

Siae sostiene proposta della Lega : in radio 1 canzone su 3 italiana - : Il presidente della Società italiana degli Autori ed Editori, Giulio Repetti Mogol, in una lettera: "Tale iniziativa avrebbe un impatto positivo sul mercato radiofonico italiano" e potrebbe generare "...

Huawei presenta il Matebook X Pro 2019 - l’ultrasottile potente ed eLegante - ma costoso : Huawei non produce solo smartphone, ha anche una gamma di notebook che in occasione del Mobile World Congress 2019 si è arricchita del modello Matebook X Pro 2019. Si tratta di un portatile con schermo da 13,9 pollici caratterizzato dal peso contenuto (1,33 Kg) e dallo spessore ridotto (14,6 mm), per attirare l’attenzione di chi si muove spesso portando il notebook con sé. Il rivestimento esterno in metallo dà al prodotto un aspetto ...

MeLegatti - al via la produzione di 1 - 8 milioni di colombe pasquali - Sky TG24 - : A meno di un anno dal fallimento, nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto , Verona, oltre 150 persone lavorano a pieno ritmo in vista della Pasqua

Protesta latte - banda armata incendia camion e Lega a un albero l'autista. Salvini : «Criminali» : Si sempre più violenta la Protesta del latte in Sardegna. Questa mattina attorno alle 6.30 un camion cisterna è stato dato alle fiamme nel Sassarese, nel giorno in cui è previsto...

