Leaving Neverland | ancora gravi accuse di violenza per Michael Jackson Ma secondo la Bbc

MICHAEL JACKSON/ "Leaving Neverland" : la famiglia fa causa al canale tv Hbo : Sarà trasmesso in America sul canale televisivo Hbo il film documentario su MICHAEL JACKSON ma la famiglia ha fatto causa

La Michael Jackson Estate cita in giudizio la HBO e chiede 100 milioni di dollari di risarcimento per Leaving Neverland : La guerra tra i sostenitori dell'innocenza del Re del Pop e i suoi accusatori continua: la Michael Jackson Estate cita in giudizio la HBO per la messa in onda di Leaving Neverland, il docufilm di Dan Reed che porta sullo schermo le accuse che Wade Robson e James Safechuck muovono contro la popstar scomparsa per abusi sessuali. La dura polemica è cominciata a partire dalla prèmiere di Leaving Neverland del 25 gennaio in occasione del Sundance ...

Leaving Neverland di Dan Reed divide il pubblico sulle accuse contro Michael Jackson - parlano i due protagonisti : Ciò che Leaving Neverland di Dan Reed ha scatenato dal momento in cui il Sundance Film Festival ne ha annunciato la proiezione per il 25 gennaio, è stato riaccendere i riflettori su una vicenda che si era già conclusa con l'assoluzione piena di Michael Jackson e con la dimostrazione delle falsità portate in tribunale. Eppure, nonostante i numerosi appelli, il documentario nuovamente incentrato sulle accuse di pedofilia contro il cantante ...

Leaving Neverland - angoscia e applausi alla prima del documentario sulle accuse di pedofilia di Michael Jackson : È stato presentato la mattina di venerdì 25 gennaio al Sundance Festival a Park City, Utah, «Leaving Neverland», il film documentario di Dan Reed che ha strappato al pubblico un applauso rivolto ai due protagonisti e ha lasciato tanti con un forte senso di angoscia. La «Neverland» da abbandonare è quella di Michael Jackson, il ranch in California (Santa Barbara) che è stato per anni, dal 1988 al 2005, la residenza del «Re del Pop», perché la ...

Leaving Neverland - il documentario su Michael Jackson e gli abusi su minori : Farà il suo debutto al Sundance Film Festival, che si terrà dal 24 gennaio al 3 febbraio prossimi, il documentario Leaving Neverland di Dan Reed, prima di essere trasmesso su Hbo la prossima primavera. Il progetto, della durata di quattro ore, si concentrerà sulle vicende che riguardano Michael Jackson e le accuse di violenze su minori che a un certo punto emersero nel corso della carriera del cantante. A partire dal 1993, infatti, vennero allo ...

“Leaving Neverland” Michael Jackson e le accuse di molestie sessuali nel docufilm di Dan Reed : Il 25 gennaio al Sundance Film Festival verrà proiettato “Leaving Neverland” lo scioccante documentario di Dan Reed circa i presunti abusi sessuali compiuti dal Re del Pop, Michael Jackson, ai danni di due ragazzini. Secondo la sinossi ufficiale del film, il cantante all’apice della sua carriera, avrebbe intrattenuto rapporti di lunga data con due ragazzini di 7 e 10 anni. Oggi Wade Robson e James Safechuck hanno trent’anni ed entrambi ...

