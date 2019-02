Le foto dei preparativi dell’incontro tra Trump e Kim in Vietnam

Carnevale 2019 - torna il contest : ecco le foto dei lettori del Mattino.it : torna il contest su Carnevale del Mattino.it. Ogni anno genitori e bambini scatenati a chi indossa il vestito di Carnevale più originale. Se lo scorso anno spiccava...

Taranto - corteo silenzioso per ricordare i morti per inquinamento. Cartelli sulle foto dei bambini : “Io dovevo vivere” : Alcune migliaia di persone hanno partecipato a Taranto alla fiaccolata organizzata dall’associazione dei “Genitori tarantini” in memoria dei bambini morti di cancro e di tutte le vittime di malattie, che si ritengono connesse all’inquinamento. Il sindaco ha proclamato un lutto cittadino simbolico e diversi esercizi commerciali hanno abbassato le saracinesche al passaggio del corteo silenzioso, partito dall’ingresso ...

Camporosso : in tanti ieri pomeriggio nel centro della cittadina per il 'Carnevale dei Bambini' - foto - : Molte le famiglie presenti con centinaia di bambini, dove hanno sfilato con il trampoliere Folco del team 'Fem Spettacoli'. Presente la scuola 'Il tempo della danza' di Camporosso Mare condotta ...

Kaladze - nostalgia Milan : su Instagram spunta la foto dei rossoneri a Carnevale : Una sorta di Hall of Fame del mondo Milan, in una veste assolutamente insolita. Visualizza questo post su Instagram Milan" Un post condiviso da Kakha Kaladze , @kakhaKaladze, in data: Feb 22, 2019 at ...

Diletta Leotta e le foto private rubate dal suo cellulare : “Le rifarei ma con più attenzione alle password dei miei account” : Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla vicenda delle foto private rubate dal telefonino di Diletta Leotta e poi diffuse in Rete e su gruppi Whatsapp. All’attenzione della procura capitolina ci sono infatti alcuni scatti pubblicati da dei siti online: l’ipotesi è che queste immagini provengano dall’hackeraggio del cellulare della 27enne giornalista sportiva, su cui indaga parallelamente la Procura di Milano. Così, ...

foto - Isola dei Famosi Chando ha tradito Grecia Colmenares con la trasn Manila Gorio? : Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda all'età di tre anni per Mattel, McDonald's e Jhonson & Jhonson. Da un anno e mezzo ha fatto perdere letteralmente la testa alla regina delle telenovelas ...

Reggio Audace FC – Al Capitano Spanò la Fascia dei Capitani del PRIMO TRICOLORE 2019 [foto] : Presentata la Fascia che sarà donata il 26 febbraio nel corso della Cerimonia, che si svolgerà in Sala del TRICOLORE a Reggio Emilia con inizio dalle ore 15, per i Premi Campione del PRIMO TRICOLORE, al Capitano Alessandro Spanò della Reggio Audace FC per i 100 anni di storia della Reggiana Calcio. Capitani DEL PRIMO TRICOLORE per i 100 anni della Reggiana Calcio Consegna ad Alessandro Spanò Capitano della Reggio Audace FC della Fascia dei ...

Isola dei Famosi - Grecia Colmenares tradita dal suo fidanzato con un trans : le foto pazzesche : Nonostante le foto siano state scattate di sera, è comunque possibile capire di chi si tratta: Manila Gorio , un'affascinante trans ben nota nel mondo dello spettacolo nelle vesti di conduttrice e ...

Ferrari : in vendita la rarissima J50 - uno dei modelli più belli della Casa di Maranello [foto] : Uno dei 10 esemplari della preziosissima Ferrari J50 con o km sulle spalle è stato messo in vendita in Giappone Nel 2016, la Casa di Maranello aveva prodotto la Ferrari J50, una serie limitata realizzata in soli 10 esemplari e dedicata alle celebrazioni per i 50 anni di presenza del marchio nel mercato giapponese. Ora un preziosissimo esemplare della J50 mai utilizzato (il contakm riporta “0”) è stato messo in vendita in Giappone, anche se ...

foto e vincitori dei Brit Awards : Ai premi dell'industria musicale Britannica hanno vinto i 1975, Calvin Harris, George Ezra e Jorja Smith, ma anche Beyoncé e J-Zay, che hanno ringraziato con un messaggio per Meghan Markle

Luca Toni testimonial dei campioni del Primo Tricolore 2019 [foto] : 1/5 ...