Le critiche di Buffagni (M5s) all'atteggiamento del Movimento al governo : Rivendica il proprio carattere "lombardo" per dirsi convinto che "prima bisogna pensare a fare e poi a comunicare", quindi Stefano Buffagni invita la squadra M5s a "essere più concreti". "La gente - rileva il sottosegretario agli Affari regionali, dai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital - ci ha mandato al governo non per annunciare o - ammonisce - rincorrere gli altri, è più utile portare a casa i risultati. La gente - riprende - ha ...