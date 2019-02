Lazio-Milan | Gattuso | “passo indietro rispetto alle ultime prestazioni”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Pareggio per ilnella gara di Coppa Italia contro la, ecco le dichiarazioni diai microfoni Rai: “passodal punto di vista qualitativo, a livello difensivo abbiamo fatto bene, laè una squadra molto fisica e ti crea dei grattacapi, negli ultimi 30 metri potevamo fare meglio. Piatek non è stato mai servito, passavamo sempre da Bakayoko, invece dovevamo servire più le mezzali. Abbiamo pggiato in maniera non corretta e preso tante ripartenze. Laè sempre pericolosa, c’è gente veloce e con grande fisicità. Il pareggio me lo tengo stretto ma potevamo fare meglio dal punto di vista tecnico. Laxalt non è Rodriguez, non ha la stessa tecnica, abbiamo fatto riposare Calhanoglu, abbiamo cambiato qualcosa, tutta la squadra è in crescita”.L'articolo: “passo...

goal : Tonight: ?????????????? Four Premier League games ???? PSG in the Coupe de France quarter-finals ???? Porto in the Taca de Po… - romulocdr : Per noi, per questi colori ?????? Semifinale Coppa Italia ???? @OfficialSSLazio x @acmilan #Romulo #CMonEagles… - IndianRegista : Sassuolo ? ? ? Empoli ? ? Sampdoria ? ? Milan ? ? Parma ? ? Frosinone ? ? Udinese ? Genoa ? Manchester United ? S… -