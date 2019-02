Lazio-Milan - Inzaghi : “oggi è mancato solo il gol” : Pareggio nella gara di Coppa Italia per la Lazio contro il Milan, ecco le parole di Simone Inzaghi ai microfoni Rai: “è mancato solo il gol, abbiamo fatto una partita di sostanza, non abbiamo concesso nulla, solo una parata per Strakosha, dovevamo far gol ma è un buon risultato perchè non abbiamo preso gol. Grande prestazione di Acerbi ma di tutti i difensori, abbiamo limitato gli attaccanti e fatto anche la partita, è mancata la ...

All’Olimpico il Milan resiste alla Lazio : 0-0. La sfida per la finale rinviata tra due mesi : All’Olimpico nella semifinale d’andata rossoneri sotto tono. Gioca meglio la squadra di Inzaghi, ma le emozioni latitano. Palo per Immobile all’80’, ma era in fuorigioco

Coppa Italia - la Lazio domina la semifinale d'andata ma non sfonda : 0-0 in casa contro un brutto Milan : Pochissimo Milan, ma la Lazio non sfonda. All'Olimpico finisce 0-0 la semifinale di andata di Coppa Italia. I padroni di casa possono recriminare per un paio di buone occasioni sprecate nel primo tempo e un palo di Immobile nella ripresa (azione poi fermata per fuorigioco), con Simone Inzaghi che ri

Lazio-Milan 0-0 : Immobile non sfonda - qualificazione rimandata a San Siro : La Lazio e il Milan pareggiano per 0-0 allo stadio Olimpico nella semifinale di andata di Coppa Italia. LEGGI LA CRONACA

VIDEO Lazio-Milan 0-0 - Highlights e sintesi Coppa Italia. Reti inviolate all’Olimpico : Finisce 0-0 la semifinale d’andata di Coppa Italia disputata all’Olimpico tra Lazio e Milan: poche emozioni e verdetto rinviato alla sfida di ritorno in programma a San Siro a fine aprile. Proteste dei padroni di casa nella prima frazione per un calcio di rigore non concesso, mentre nella ripresa colpisce un palo Immobile, ma l’azione sarebbe stata in seguito fermata per fuorigioco. GLI Highlights DI Lazio-Milan ...

Pagelle Lazio-Milan 0-0 Coppa Italia - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle LAZIO MILAN – Primo atto concluso. L’arbitro Orsato ha appena fischiato tre volte e così messo fine all’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Lazio e Milan. La sfida che si è disputata all’Olimpico non ha visto nessuna delle due squadre andare a segno. Gara dunque chiusa a rete inviolate e verdetto finale rinviato […] L'articolo Pagelle Lazio-Milan 0-0 Coppa Italia, highlights e tabellino del match – ...

Coppa Italia - semifinale : Lazio-Milan 0-0 : 22.53 All'Olimpico finisce 0-0, tra Lazio e Milan, il primo round della semifinale di Coppa Italia. Tutto aperto in vista del ritorno, fra due mesi a San Siro. Primi 20' non esaltanti,poi tre fiammate biancocelesti. Patric sfiora il palo dalla distanza (25'), Immobile spreca una grande chance da centro area (27'), appena largo al 37' il destro di Milinkovic. Mai pericolosi i rossoneri, che perdono Kessié alla mezz'ora. Ripresa. Ci prova ...

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale delle Pagelle di Lazio-Milan, gara d'andata delle semifinali della Coppa Italia di calcio: dopo le vittorie nei quarti di finale, rispettivamente su Inter e Napoli, biancocelesti e rossoneri si affronteranno nei primi 90 minuti di un doppio confronto che promette spettacolo.

Coppa Italia - tiro a segno Lazio : il Milan dopo i complimenti si “emoziona” : Coppa Italia, Lazio e Milan hanno pareggiato questa sera all’Olimpico e si giocheranno l’approdo in finale solo nella gara di ritorno in Lombardia Coppa Italia, Lazio e Milan si sono date battaglia questa sera nel primo atto della semifinale, finendo per pareggiare senza reti messe a segno, si rivedranno tra quasi due mesi per il ritorno che sancirà l’approdo all’ultimo atto. Quest’oggi all’Olimpico ai ...

Lazio-Milan 0-0 La Diretta Esce Immobile all'81? : All'Olimpico di Roma va in scena la gara d'andata di quello che è il rematch della semifinale dell'anno scorso, quando proprio Lazio e Milan si contesero un posto in finale in 210...

CRONACA Lazio-Milan 0-0 : al via il secondo tempo - FOTO - : Arbitro: Orsato Assistenti: Manganelli"Ranghetti IV Uomo: Pairetto V.A.R.: Calvarese A.V.A.R.: Vuoto LA CRONACA DELLA PARTITA IL secondo tempo 52 Fallo in attacco di Milinkovic. La Lazio però ...

Lazio-Milan - primo tempo 0-0 : rossoneri sottotono - si infortuna Kessié : Non molto da segnalare in questo primo tempo della semifinale di andata di Coppa Italia tra Lazio e Milan, terminato sul risultato parziale di 0 a 0. La squadra di Rino Gattuso è apparsa sottotono – rispetto agli alti standard delle ultime partite – nella prima frazione di gioco. Reparti troppo scollati e passaggi poco precisi sono stati due fattori che hanno inciso negativamente sulla prestazione dei rossoneri. Da segnalare anche ...