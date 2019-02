Laura Pausini : figli - marito - canzoni e tour 2019. Carriera : Laura Pausini: figli, marito, canzoni e tour 2019. Carriera Carriera e vita privata Laura Pausini Laura Pausini è una delle poche voci italiane nel mondo. La sua Carriera è iniziata molto presto, e di certo nessuno si sarebbe mai aspettato il successo ottenuto. La potenza della sua voce, la passione e l’umiltà, sono le tre componenti che le hanno permesso di essere amata a livello mondiale. Biagio Antonacci: canzone, moglie e tour 2019. La ...

Al via i lavori per il nuovo album di Biagio Antonacci prima del tour negli stadi con Laura Pausini : Il nuovo album di Biagio Antonacci è in fase di lavorazione. A comunicarlo è il cantautore di Rozzano, che sembra essere approdato in quel di New York per avviare le prime registrazioni di quella che sarà la sua prossima prova discografica con titolo e data ancora da decidere. Stando a quanto da lui pubblicato sui social, le registrazioni sarebbero agli inizi, per cui è ancora prematuro pensare a una data e a un progetto che possano arrivare ...

SAN VALENTINO 2019/ 14 febbraio - auguri agli innamorati : Laura Pausini è dolcissima : San VALENTINO, la festa di tutti gli innamorati, 14 febbraio 2019: fate gli auguri con una canzone d'amore. I messaggi social di Salvini e Meloni.

Laura Pausini riceve il Latin Grammy e ringrazia i fan mostrando il trofeo : “Questo è anche vostro” : Laura Pausini riceve il Latin Grammy, a due mesi dalla proclamazione di Hazte sentir come miglior album pop tradizionale con il quale ha raggiunto la quarta statuetta in carriera, senza contare il Grammy americano assegnato con merito per Escucha. L'artista di Solarolo ha infatti postato una foto del trofeo appena ricevuto dopo aver partecipato alla cerimonia di assegnazione dei Grammy del 10 febbraio scorso, nella quale ha rappresentato ...

Sanremo 2019 : Laura Pausini fa il tifo per Enrico Nigiotti : Laura Pausini fa il tifo per Enrico Nigiotti. L'endorsement è arrivato tramite un commento lasciato dalla cantante sotto uno scatto Instagram pubblicato dall'artista in gara durante questa 69esima edizione del Festival di Sanremo."Sono emozionatissima dopo averti ascoltato! Bravissimo. Il tuo nonno sarà orgogliosissimo!", ha scritto la Pausini. Proprio al nonno del cantautore, infatti, è dedicata la canzone ("Nonno ...

Laura Pausini ricorda le 6 volte a Sanremo : “Devo tutto al Festival e non lo dimenticherò mai” : Laura Pausini ha calcato il palco del Teatro Ariston di Sanremo 6 volte nel corso della sua carriera. Lo ricorda sui social nel giorno dell'avvio della nuova edizione della kermesse canora dedicata alla musica italiana, la stessa che l'ha vista muovere i primi passi nel mondo della musica. Laura Pausini ricorda di aver esordito al Festival nel 1993, nella categoria dei Giovani con La Solitudine, la canzone entrata di diritto nella storia ...

Irama a Sanremo 2019 - la confessione sul passato e il gesto di Laura Pausini : Sanremo 2019 cantanti, il racconto di Irama su Instagram Tante solo le emozioni per Irama a Sanremo 2019. Il Festival non è ancora iniziato ma il cantante sarà senz’altro su di giri, visto che rispetto a tre anni fa torna in una veste del tutto nuova nel girone dei Big. “Sono passati tre anni – […] L'articolo Irama a Sanremo 2019, la confessione sul passato e il gesto di Laura Pausini proviene da Gossip e Tv.

Laura Pausini e Biagio Antonacci a Le Iene - video dell’intervista doppia di Alessia Marcuzzi : Laura Pausini e Biagio Antonacci a Le Iene per una speciale intervista di Alessia Marcuzzi. I due cantanti italiani intraprenderanno una tournée congiunta negli stadi quest'anno e a Le Iene si prestano per una intervista doppia in occasione dei loro 25 anni di carriera. Laura e Biagio raccontano il loro primo incontro, in un lontanissimo Festival di Sanremo, entrambi in gara - lui tra i Campioni, lei tra le Nuove Proposte. Biagio però, in ...

In arrivo novità sul tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci - dal soundcheck al rinnovo tessere : Il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci porterà con sé una serie di novità che cominciano dalle modalità di registrazione al soundcheck che diventerà più semplice e veloce. A rivelarlo è lo staff dell'artista, che ha fatto sapere di stare lavorando per mettere a punto un nuovo modo di registrazione che sia più agevole. L'accesso rimane riservato ai soli membri del fan club. L'accesso rimane riservato ai membri del fan club, ragion per ...

Laura Pausini a sostegno della Casa delle donne : Serata evento sabato 26 gennaio all'Auditorium Parco della Musica di Roma per sostenere la campagna a favore della Casa delle donne in via della Lungara a Roma

Da Simili a Limpido - il concerto di Laura Pausini a Radio Italia svela il segreto di un successo da 5 Grammy (video) : Un palco, pochi amici e diverse canzoni. È semplice la formula del concerto di Laura Pausini a Radio Italia Live, andato in onda il 16 gennaio per l'avvio della nuova stagione di spettacoli trasmessi dal Verti Music Place. Sarebbero tanti gli spunti di riflessione per spiegare un successo che ha raggiunto tutto il mondo, ma l'evidenza continua a essere soltanto una. Il vero motivo per il quale Laura Pausini è così tanto amata è riflesso nello ...