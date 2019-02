Latte | nuovo assalto armato a un' autocisterna | nel Sassarese ' Criminali'

Latte : nuovo assalto armato a un'autocisterna. Salvini : sono criminali : Roma, 26 feb., askanews, - nuovo assalto a un camion cisterna in Sardegna. Secondo quanto si è appreso oggi è stato dato alle fiamme vicino Sassari, proprio nel giorno in cui è previsto un incontro in ...

Nuovo assalto in Sardegna a un camion cisterna che trasportava Latte : Roma, 26 feb., askanews, - Nuovo assalto a un camion cisterna in Sardegna. Secondo quanto si è appreso oggi è stato dato alle fiamme vicino Sassari, proprio nel giorno in cui è previsto un incontro in ...

Latte - nuovo attacco autocisterna. Salvini : "Delinquenti - non pastori" : Non si placano le tensioni in Sardegna per la questione de l Latte di pecora . Un nuovo assalto armato si è verificato stamattina, 26 febbraio 2019, in provincia di Sassari, ai danni di una cisterna ...

Latte : nuovo assalto a un'autocisterna nel Sassarese : Due uomini armati hanno fermato l'autotrasportatore a Nule, lo hanno fatto scendere e hanno dato il mezzo alle fiamme

Nuovo assalto armato a cisterna del Latte : mezzo dato alle fiamme : Nuovo assalto armato ad una cisterna del latte, stavolta nel Sassarese, nelle prime ore del mattino. Due uomini armati hanno fermato l'autotrasportatore a Nule, in Provincia di Sassari, e lo hanno ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Protesta Latte : nuovo atto - 24 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Va nuovamente in scena la Protesta del latte in Sardegna, precisamente a Nuoro , 24 febbraio 2019,

Latte - i pastori sardi di nuovo sul piede di guerraLa pre-intesa a 72 cent non li convince : La tregua siglata tra industriali e pastori nella vertenza sul crollo del prezzo del Latte ovino in Sardegna potrebbe avere le ore contate.

Protesta del Latte : tregua violata - nuovo blitz nell'Oristanese - : L'intesa raggiunta sabato è durata poco più di 12 ore. Stamattina nuovo blitz a una cisterna che trasportava il latte a Cuglieri. Manifestazione degli allevatori anche nell'Ennese, a sostegno dei ...

Latte - aperto nuovo tavolo a Cagliari. Meloni : solo per campagna elettorale : Teleborsa, - Restano ancora distanti le posizioni tra i pastori sardi e gli industriali , in cerca di un accordo sul prezzo del Latte ovino sulla scia delle proteste degli allevatori iniziate i primi ...

Latte - aperto nuovo tavolo a Cagliari. Meloni : solo per campagna elettorale : Restano ancora distanti le posizioni tra i pastori sardi e gli industriali , in cerca di un accordo sul prezzo del Latte ovino sulla scia delle proteste degli allevatori iniziate i primi di febbraio. ...