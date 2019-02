L' appello di papà Abramo | Mia figlia Serena è malata | aiutatemi a trovare un

Cagliari - papà scompare con i due figlioletti - appello dei familiari : “Aiutateci a trovarlo” : L'uomo, Alessandro Mura, è scomparso da alcuni giorni dalla sua abitazione di Assemini, nella città metropolitana di Cagliari, assieme ai suoi due figlioletti che hanno solo 8 e 10 anni. La famiglia nelle scorse ore ha deciso di presentarsi ai carabinieri per denunciarne la scomparsa e ha chiesto aiuto sui social per rintracciarlo.Continua a leggere

Papa Francesco fa appello all’uso delle innovazioni tecnologiche per combattere la povertà e la fame : Papa Francesco ha esortato oggi a considerare i progressi nell’innovazione e nell’imprenditoria come elementi chiave per trasformare le comunità rurali e sradicare la malnutrizione. Ha affermato che “la scienza con coscienza” è necessaria per aiutare i poveri e coloro che soffrono la fame nel mondo. L’appello è stato lanciato in occasione della cerimonia inaugurale del 42° Consiglio direttivo dell’IFAD, in ...

"Pensare a popoli più che ai capitali" - l'appello del Papa : E' una domanda che non guarda all'immediato domani, ma all'avvenire, alla responsabilità che grava su di noi: trasmettere questo nostro mondo a chi verrà dopo di noi, preservandolo dal degrado ...

"Pensare a popoli più che ai capitali" - l'appello del Papa : ... negli Emirati Arabi Uniti, che si tiene da oggi a martedì, dedicato alle sfide della politica, allo sviluppo dell'economia, alla tutela dell'ambiente e all'impiego delle tecnologie. Per il Pontefice,...

Papa Francesco ai magistrati : "Siate inclusivi - attenti agli ultimi e alla loro integrazione". L'appello del presidente dell'Anm : "Non ... : Il Papa fa il Papa, la politica governa e i magistrati amministrano la giustizia. Francesco ha intrecciato le tre dimensioni e ha dato alcune priorità. Sicuramente parole preziose, in certi tempi, ...

Papa : appello ai giudici - siate indipendenti da pressioni e disinformazione : 'In un contesto attraversato da tensioni e lacerazioni, che rischiano di indebolire la tenuta stessa del tessuto sociale e affievoliscono la coscienza civica di tanti, con un ripiegamento nel privato ...

Venezuela - l’appello di Juan Guaidò al Papa : “Ci aiuti per porre fine all’usurpazione” : Attraverso i microfoni di Sky Tg24 Juan Guaidò rivolge un appello a Papa Francesco, chiedendo un aiuto per la situazione in Venezuela: "Faccio un appello affinché tutti quelli che possono aiutarci, come il Santo Padre, come il resto della diplomazia, possano collaborare per la fine dell’usurpazione, per un governo di transizione, e a portare a elezioni veramente libere in Venezuela".Continua a leggere

«Papa Francesco - diventa vegano». L'appello di Genesis - 12 anni - diventa un caso : ... in piedi sopra una valigia usata a mo' di pedana per guadagnare i centimetri necessari ad arrivare al microfono sul podio, e riuscire a spiegare come salvare il mondo cambiando alimentazione. «Ho ...

L'appello delle star al Papa : "Un milione di dollari se sceglie la Quaresima vegana" : Nella sua lettera, descrive i legami tra cambiamenti climatici e inquinamento, racconta quanto l'agricoltura animale contribuisca alla fame nel mondo, all'estinzione delle specie selvatiche e alla ...

Il dittatore minaccia il "bagno di sangue". Poi l'appello a Papa Francesco : "Aiutami" : 'Non c'è possibilità in Venezuela di una guerra civile, è una farsa che Maduro ha voluto vendere al mondo. Il 90% del paese vuole un cambiamento. Chi si immolerà per qualcuno che non ha appoggio ...

Papa : appello per Yemen - rispetto accordi : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 03 FEB - "Con grande preoccupazione seguo la crisi umanitaria nello Yemen. La popolazione è stremata dal lungo conflitto e molti bambini soffrono la fame: il loro grido e ...

Papa : appello per Yemen - rispetto accordi : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 03 FEB - "Con grande preoccupazione seguo la crisi umanitaria nello Yemen. La popolazione è stremata dal lungo conflitto e molti bambini soffrono la fame: il loro grido e ...

Yemen - appello Papa a rispetto accordi : 12.42 Un accorato appello a favore del popolo Yemenita e perché la Comunità internazionale favorisca"il rispetto degli accordi" è stato rivolto dal Papa all'Angelus. "Con grande preoccupazione seguo la crisi umanitaria nello Yemen.La popolazione è stremata dal lungo conflitto e molti bambini soffrono la fame, la sete,la mancanza di medicine", dice. Poi Papa Francesco,ricordando che oggi si celebra la Giornata della Vita,chiede "un concreto ...

L’appello di Papa Francesco ai politici : “L’aborto non può essere un diritto umano” : Papa Francesco rivolge un appello "a tutti i politici" affinché non considerino l'aborto come un "diritto umano": "A prescindere dalle convinzioni di fede di ognuno, pongano come prima pietra del bene comune la difesa della vita di coloro che stanno per nascere. Non si lascino condizionare da logiche che mirano al successo personale o a interessi solo immediati o di parte, ma guardino sempre lontano".Continua a leggere