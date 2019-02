«L’Amica Geniale» | al via le riprese di «Storia del nuovo cognome»

Margherita Mazzucco : età e vita privata di Elena de L’Amica geniale. Chi é : Margherita Mazzucco: età e vita privata di Elena de L’amica geniale. Chi é Chi è Margherita Mazzucco e vita privata Margherita Mazzucco è l’attrice che ha interpretato Elena Greco da adolescente ne L’amica geniale. La fiction tratta dal primo volume della quadrilogia di Elena Ferrante ha riscosso un successo strepitoso. L’ amica geniale ha conquistato più di 7 milioni di spettatori e già prevede un seguito. La serie racconta l’amicizia tra ...

L’Amica Geniale 2 al via le riprese nei rioni di Napoli ma i commercianti sono sul piede di guerra : L'Amica Geniale 2 presto prenderà forma e questo significa che i personaggi e gli attori torneranno sul set per mettere insieme i nuovi episodi che andranno in onda il prossimo autunno ma qualcosa non quadra, almeno non negli abitanti dei quartieri interessati di Napoli. Uno dei difetti, se così possiamo chiamarli, della prima stagione erano proprio legati al fatto che alcune scene, soprattutto quando Lila e Lenù erano ancora bambine, sono ...

Da Alba ad Alice Rohrwacher - alla regia della seconda stagione de L’Amica Geniale non solo Saverio Costanzo : La notizia non è stata confermata ufficialmente da Wildside, che produce la serie, ma la fonte è più che attendibile: alla regia della seconda stagione de L'amica Geniale ci sarà anche Alice Rohrwacher e non solo Saverio Costanzo. Il regista delle prime quattro puntate ispirate all'omonimo romanzo di Elena Ferrante sarà affiancato dalla Rohrwacher alla regia di Storia del Nuovo Cognome, la seconda stagione della saga di Lila e Lenù che ...

Elena Ferrante - L’Amica Geniale che ascolta Claudio Baglioni : Da "La vita è adesso" a "Una favola blu", passando per altri brani più o meno famosi di Claudio Baglioni: viaggio dentro le canzoni del direttore artistico del Festival di Sanremo che hanno ispirato Elena Ferrante, l'autrice della saga best seller "L'amica geniale", serie tv di Saverio Costanzo.Continua a leggere

Nuovi casting per comparse de L’Amica Geniale 2 a Napoli a febbraio - dove e come partecipare : Dopo una prima tornata di selezioni, arrivano Nuovi casting per comparse de L'Amica Geniale 2 a Napoli a febbraio, stavolta ospitati dal parco giochi Edenlandia. La serie diretta da Saverio Costanzo, coprodotta da Rai Fiction, HBO e TIM Vision, torna con una seconda stagione che sarà l'adattamento del secondo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante, Storia del nuovo cognome. La serie cambierà dunque nome, prendendo il titolo del romanzo ...

I casting de L’Amica Geniale 2 iniziano all’Auchan di Giugliano : in migliaia in fila per avere un posto nella serie : I primi casting de L'Amica Geniale 2 hanno preso il via oggi e si terranno anche domani dall'Auchan di Giugliano. L'annuncio si è diffuso nei giorni scorsi sui siti e sui social e tanto è bastato a creare scompiglio nel centro commerciale dove si sono recati in migliaia per prendere parte alla serie tv come comparsa. La produzione è a caccia di comparse dai 6 ai 12 anni e dai 18 ai 65 anni, senza tatuaggi e piercing e che siano disposte a ...

Casting per comparse per la seconda stagione de L’Amica Geniale a Napoli - come candidarsi per Storia del Nuovo Cognome : Al via i Casting per comparse per la seconda stagione de L'Amica Geniale a Napoli: la serie diretta da Saverio Costanzo, coproduzione internazionale di Rai Fiction con HBO e Timvision, prosegue con l'adattamento del secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, che sta per entrare in produzione. Si intitolerà Storia del Nuovo Cognome, come il romanzo omonimo, la seconda stagione della saga di Lila e Lenù, le due protagoniste che ...

Le migliori serie tv del 2018 da recuperare - da Sabrina e L’Amica Geniale a Killing Eve e American Crime Story : L'anno sta volgendo al termine ed è ora di stabilire quali sono le migliori serie tv del 2018 da recuperare. Da prodotti sorprendenti come l'italiana L'Amica Geniale e Killing Eve (con protagonista Sandra Oh, ex volto di Grey's Anatomy), al reboot vincente di Sabrina e la seconda stagione della serie antologica American Crime Story, che ha fatto incetta di premi. Killing Eve Uno degli show rivelazione dell'anno è senz'altro Killing Eve. ...

Da L’Amica Geniale a La Vita Promessa e L’Allieva 2 : la Rai chiude il 2018 con un boom di ascolti - ecco i dettagli : I dati arrivano direttamente dalla Rai e premiano il capolavoro di questa stagione televisiva ovvero L'Amica Geniale. Non osiamo guardarci indietro e cercare qualcosa di migliore o che abbia raccolto gli stessi spettatori del fenomeno televisivo firmato da Savero Costanzo, ma quello che è certo è che la Rai ha divulgato una sorta di classifica tenendo conto della media di spettatori delle sue fiction/serie in prima serata e le sorprese non sono ...

L’Amica Geniale : Quale è il Significato del Finale? : Molti telespettatori non hanno compreso il finale dell’ultima puntata della fiction Rai, L’Amica Geniale. Perchè Lila si mette a piangere al suo matrimonio? Chi ha compreso la storia delle scarpe? In questo articolo scioglierete tutti i vostri dubbi! Nell’ultima puntata de “L’Amica Geniale” Lila passa in pochi minuti dalla gioia per il coronamento del suo sogno alla disperazione per il tradimento subito da parte di Stefano e della ...

La Napoli de “L’Amica geniale” incantata sotto Natale : dal gospel al Festival Barocco : Alleluia. Ho ballato il boogie woogie in chiesa, ho cantato e non nel coro della parrocchia. Insieme a me 700 fans battevano il ritmo a suon di gospel nelle monumentale basilica angioina di San Lorenzo Maggiore. La voce di Pastor Ron, il fuoriclasse della musica afro/americana, ha tuonato per un’ora e mezza fino alla fine del suo fiato. Do di petto e sguardo sempre rivolto al cielo, come se in quel momento avesse avuto l’illuminazione. A man who ...

Skam Italia vince su La Casa di Carta e L’Amica Geniale ed è la serie più amata dai giovani nel 2018 : Qual è la serie più amata dal pubblico giovanile? Gli adolescenti non hanno dubbi: Skam Italia. Secondo un sondaggio effettuato da Corriere.it su un campione di quasi 7mila persone, nella top 10 degli show televisivi più amati ci sono tutti titoli provenienti dalle maggiori piattaforme di streaming disponibili in Italia: Netflix e TIMVision. Alla soglia del 2019, i giovani preferiscono di gran lunga guardare qualcosa dal proprio pc portatile ...

L’Amica Geniale in dvd in edicola dopo il trionfo in tv - a marzo 2019 le riprese della seconda stagione : dopo il record d'ascolti della prima stagione, in attesa della seconda che sarà girata già a partire dai prossimi mesi, chi vorrà potrà collezionare e rivedere L'Amica Geniale in dvd, oltre che in streaming su Raiplay fino al 2 gennaio 2019. Dal 19 dicembre, ogni mercoledì per 8 settimane con il quotidiano LaRepubblica, è in edicola un dvd per ciascun episodio della serie di Saverio Costanzo, che si è appena conclusa con dati trionfali su ...