L' agente | ' Il Real su Tagliafico perché Marcelo è vicino alla Juve'

Tagliafico - l’agente : “Accostato al Real perché Marcelo andrà alla Juve” : Tagliafico – Parole importanti arrivano dall’agente di Tagliafico, terzino dell’Ajax e della Nazionale argentina. Le parole alimentano l’interesse della Juventus verso Marcelo, prossimo probabile rinforzo del club di Agnelli. Ricardo Schlieper, agente di Nicolas Tagliafico, ha parlato a Radio Rivadavia del futuro del terzino dell’Ajax, toccando indirettamente anche la Juventus: “Si dice che il nome di ...

Parma - l'agente di Inglese : «Atalanta? Interesse reale - ma se ne parlerà in estate» : Parma - " Atalanta ? È interessata, ma se ne parlerà in estate ". Queste le parole di Samuele Sopranzi , agente di Roberto Inglese , ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: " Al Parma si trova ...