La Sardegna è del centrodestra | Solinas nuovo governatore Crollo M5s ma Salvini

Marco Travaglio non s'accorge del disastro M5s in Sardegna : incredibile - di cosa scrive proprio oggi sul Fatto : Un brutto momento per i grillini ma ancor più terribile per Marco Travaglio, ideologo e capo-ultrà del Movimento 5 Stelle, il quale sostiene in ogni modo possibile il partito dalle colonne del suo Fatto Quotidiano. Già, il voto in Sardegna è stata un'ecatombe per Luigi Di Maio e pentastellati, un cr

Regionali Sardegna - nel 2011 Solinas risultava “laureato” sul sito del partito. Ma il titolo è arrivato solo a fine 2018 : Non lo ha mai dichiarato ufficialmente. Anzi, quando ne ha parlato negli ultimi anni lo ha fatto per smentire. Ma nel 2006 lo aveva vergato nero su bianco nelle sedi istituzionali e su documenti ufficiali. “Christian Solinas, 35 anni, sardista, è il più giovane consigliere regionale della XIVma legislatura. Nato il 2 dicembre 1976, è laureato in sociologia e laureando in giurisprudenza”, si legge accanto alla foto del neopresidente ...

Solinas : "Oggi ha vinto la Sardegna" Trionfo del Centrodestra. Tonfo M5S : Christian Solinas, candidato del Centrodestra, si avvia a vincere le elezioni regionali in Sardegna. Quando sono state scrutinate 72 sezioni su 1.840, Solinas è al 47,53%, Massimo Zedda, candidato del Centrosinistra, è al 34,82%... Segui su affaritaliani.it

Dopo il flop in Sardegna - Di Maio accelera la riforma del partito : M5s incassa il flop alle Regionali in Sardegna e per uscire dall'angolo punta ad accelerare sulla riorganizzazione del Movimento. Luigi Di Maio stavolta commenta soltanto Dopo poche ore il risultato sardo, non sapendo ancora se i 5 stelle saranno o no il primo partito nell'isola. Di certo, secondo quanto si apprende in ambienti parlamentari 5 Stelle, l'obiettivo è di dare il prima possibile un segnale concreto al popolo pentastellato per ...

Gli effetti sul governo del voto in Sardegna : "Il governo va avanti, per l'esecutivo non cambia niente". È il 'refrain' di M5s e Lega all'indomani del voto in Sardegna. Lo scandisce Luigi Di Maio a fine mattinata e lo ribadisce nel tardo pomeriggio Matteo Salvini quando, dai primi risultati ufficiali, emerge il distacco del candidato leghista-sardista, Christian Solinas (appoggiato dal 'vecchio' centrodestra), dal sindaco di Cagliari, sostenuto dal centro-sinistra, Massimo Zedda, e, ancora ...

Regionali Sardegna - i Cinque Stelle disertano Porta a Porta. Polemiche per il servizio del Tg1 : Nessun commento. Il Movimento Cinque Stelle diserta Porta a Porta e decide di non partecipare al programma di Bruno Vespa nel giorno in cui la Regione Sardegna torna nelle mani del centrodestra.Una scelta volontaria, come sottolineato in apertura di dibattito dal giornalista abruzzese, che ha quindi analizzato i risultati elettorali con Massimiliano Romeo della Lega, Ettore Rosato del Pd e Giorgio Mulé di Forza Italia.prosegui la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Febbraio : La destra si prende la Sardegna. Flop M5S - che ora cambia pelle : Regionali La destra prende tutto. In un anno 300 mila elettori fuggiti dal M5S Sardegna – Solinas presidente con il 48 per cento. La Lega non trionfa, Zedda sotto di 15 punti di Paola Zanca Il laghetto dei cigni di Marco Travaglio Va bene il lutto, che però riguarda i famigliari e gli amici. Va bene il dovere di cronaca, che però dovrebbe misurarsi con l’interesse pubblico della notizia. Va bene persino un pizzico di indulgenza verso ...

Elezioni Sardegna : Solinas (cdx) nuovo presidente della Regione : AGGIORNAMENTO ORE 22 - Christian Solinas, candidato del centrodestra è il nuovo governatore della Sardegna con oltre il 47% dei voti. Il PD è il primo partito della Regione con il 13%, mentre la Lega segue al 12%, il Movimento 5 Stelle, che alla precedente tornata regionale non aveva partecipato, non va oltre il 10%. Forza Italia chiude all’8%. Le prime parole del nuovo governatore: "Oggi ha vinto la Sardegna. Ringrazio i sardi della fiducia, ...

Elezioni Sardegna - Salvini : la Lega vince 6-0 sul Pd. Meloni : si avvicina la fine del governo : 'Dalle politiche a oggi se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l'Abruzzo i ...

Il crollo del M5s in Sardegna non spalanca le porte a Salvini (che però vince) : Roma. Qualche giorno fa il capogruppo del M5s alla Camera Francesco D’Uva, dopo il brutto risultato in Abruzzo, spiegava che, insomma, ci sono stati problemi di comunicazione. Un grande classico dei partiti in difficoltà, insieme alla “ripartenza dalle periferie”. Adesso ci manca solo che qualche au

Chi è Christian Solinas - il nuovo governatore della Sardegna : Christian Solinas, 42enne di Cagliari, segretario del Partito sardo d'Azione e senatore della Lega, è il nuovo governatore della Sardegna. Per quanto riguarda liste e coalizioni, il centrodestra è avanti con il 51,83%, mentre il centrosinistra è al 30,60%. Il M5S si ferma al 9,54% (il dato non è ancora definitivo).Continua a leggere

Elezioni Sardegna - Salvini : “Nessun flop della Lega - mi accontento della sesta vittoria contro la sinistra” : Promettendo ai pastori sardi di risolvere la crisi del latte ovino in 48 ore “ho peccato di ottimismo”, ha detto Matteo Salvini alla Luiss. Poi infastidito dalle domande dei cronisti, ha dialogato con gli studenti sul voto in Sardegna. “La Lega non è andata bene nel voto regionale della Sardegna? Mi accontento della sesta vittoria contro la sinistra, poca roba. In Sardegna abbiamo vinto contro la sinistra, ora governiamo sei ...

Di Maio e Salvini - le reazioni ai risultati delle elezioni in Sardegna - Sky TG24 - : I due vicepremier commentano i risultati delle regionali sarde, assicurando che "per il governo non cambia nulla". Per il candidato pentastellato Desogus la strada era "in salita" e il Movimento "ha ...

Elezioni Sardegna - Zedda annuncia : 'Vittoria del centrodestra' : Massimo Zedda, candidato governatore in Sardegna con il centrosinistra, ammette la sconfitta nelle Elezioni regionali. "Il risultato dà la vittoria al centrodestra", dice. "Ho provato a chiamare ...