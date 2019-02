La nuova via della Seta | siamo il terminale del successo

Salviamo Patrick : la raccolta fondi per donare una nuova speranza al giovane che combatte contro un raro tumore : Patrick è una ragazzo di origine polacca, ma è stato ormai adottato da Bologna, la città in cui vive da anni. La sua fidanzata Luciana lo descrive come un "ragazzo solare, sempre di buon umore, il gentiluomo che ti apre lo sportello della macchina per farti accomodare, uno sportivo sempre carico di energie". Poco più di un anno fa le cose nella sua vita sono cambiate: dal gennaio 2018 Patrick Majda combatte contro un ...

Un “Pronto Soccorso” per le emergenze emotive : al via la nuova raccolta fondi di Bicocca Università del Crowdfunding : Mens sana in corpore sano, dicevano i latini. Una massima fatta propria anche da Alessandro Calderoni, psicologo, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale con una laurea in Psicologia Clinica conseguita presso l’Università di Milano-Bicocca, che, partendo dall’assunto secondo cui il benessere della psiche è tanto importante quanto quello del corpo, ha dato vita al “Pronto Soccorso Psicologico”, un progetto innovativo che intende offrire in ...

Cina-Arabia Saudita - la nuova via della Seta porta nuove collaborazioni : ... degli investimenti, dell'energia, dell'istruzione, della scienza e tecnologia e della sicurezza informatica. A marzo 2017, durante la visita in Cina del sovrano Saudita, il presidente Xi Jinping ha ...

La nuova sede all'Eur - un viaggio nel futuro : Inaugurata ieri la nuova sede ufficiale della Roma , alla presenza di Totti, Baldissoni, Fienga poi i big della politica italiana come il premier Conte , 'Non me ne vado finché la mia maglia non ...

Omofobia e unioni civili : 11 esponenti di Forza nuova rinviati a giudizio a Cesena : A Cesena, per la prima volta, un tribunale ha rinviato a giudizio delle persone con l'accusa di istigazione all'odio contro la comunità gay. Si tratta di alcuni esponenti locali di Forza Nuova, il partito di estrema destra fondato da Roberto Fiore e Massimo Morsello. In totale sono 11 militanti che il 5 febbraio 2017 avevano voluto protestare contro l'unione civile di due uomini gay inscenando un finto "funerale d'Italia". È la prima volta che, ...

Startup : al via nuova call di Luiss Enlabs per imprenditori digitali : Roma, 21 feb. (Labitalia) - Una nuova call per selezionare i progetti imprenditoriali del futuro e[...]

Cervia - la nuova piscina delle terme è più salata del Mar Morto : ... ecco com'è veramente l'Isola dei famosi 2019 MSC avrà una nave dedicata solo alle mini crociere Crociere: il 2019 sarà l'anno record delle navi È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a ...

Bosch sale sul Treno Verde - un viaggio verso la nuova mobilità : La visione della nuova mobilità sostenibile da illustrare alle nuove generazioni, a uomini e donne protagonisti del… domani. È l'obiettivo del Treno Verde , iniziativa di Legambiente e Ferrovie ...

Carlo Salvemini apre la campagna elettorale 'Scriviamo una nuova storia'. Delli Noci accanto a lui : Il candidato sindaco per il centrosinistra suona la tromba e chiama a raccolta i suoi. Con Alessandro Delli Noci un abbraccio lungo da tempo.

Ginnastica - Vanessa Ferrari e un viaggio dall’altra parte del Mondo per inseguire le Olimpiadi. A 500 giorni dall’infortunio per una nuova impresa : Un viaggio ai confini del Pianeta per tornare sul palcoscenico internazionale, Vanessa Ferrari ha scelto la lontana Australia per il suo rientro in gara a 500 giorni dall’infortunio subito ai Mondiali 2017. Da quel dannato 8 ottobre è passato quasi un anno e mezzo, nemmeno la rottura del tendine d’Achille ha fermato la Farfalla di Orzinuovi che non si è mai abbattuta, che si è rimessa in gioco con la caparbietà che l’ha sempre ...

Stagione 6 Destiny 2 presto al via - quando arriverà la nuova espansione? : Il guanto di sfida a Destiny 2 è stato ufficialmente lanciato da Anthem, la nuova IP sviluppata da Bioware e prodotta da Electronic Arts che si appresta a fare il proprio esordio nel corso della prossima settimana. Sono quindi giorni assolutamente concitati in casa Bungie, con gli addetti ai lavori che si sono rimoccati le maniche per garantire allo sparatutto in salsa Sci – Fi un futuro roseo a dispetto di previsioni non proprio incoraggianti ...

VIDEO Presentazione nuova Ferrari SF-90 : riviviamo le immagini della Rossa svelata a Maranello : Si chiama SF-90 la nuova, splendida, Ferrari di casa Maranello, la vettura che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2019 e che, nell’idea di tutta la scuderia, dovrà riportare a casa un titolo mondiale che manca ormai da 12 anni. La monoposto con il Cavallino Rampante sulla fiancata è stata svelata all’insegna dell’orgoglio, incominciando dallo slogan #EssereFerrari che conferma come la squadra si voglia unire in maniera totale per ...

Ferrari - presentata la nuova SF90 a Maranello. Il 17 marzo via al mondiale di Formula Uno a Melbourne : È stata presentata a Maranello la nuova Ferrari per la stagione 2019: si chiama SF90, in omaggio ai 90 anni della scuderia, e si presenta di un colore rosso opaco tendente all’arancione diverso dal solito rosso Ferrari, con la scritta Mission Winnow sul davanti. La monoposto della Rossa, con al volante il confermato Sebastian Vettel e il nuovo pilota Charles Leclerc, monegasco classe ’97, esordirà il 17 marzo a Melbourne nel mondiale di ...

nuova Alitalia - dal governo via libera alla partecipazione del Mef - Fs : 'Ok alla trattativa con Delta e EasyJet' : Il governo si è detto pronto a partecipare alla costituzione della "Nuova Alitalia" tramite il ministero dell'Economia. La decisione è stata presa durante un vertice tra il premier Conte e i ministri Di Maio e Tria. Il tutto però, precisa Palazzo Chigi, "a condizione della sostenibilità del piano industriale ...