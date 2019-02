La musica non ha confini

Cheetah diventa Leopard Mobile ma la musica non cambia : Due delle applicazioni di Cheetah Mobile vengono ora mascherate attraverso l'utilizzo di un nuovo nome dello sviluppatore, ossia Leopard Mobile L'articolo Cheetah diventa Leopard Mobile ma la musica non cambia proviene da TuttoAndroid.

Dua Lipa è inarrestabile : non solo nella musica - anche nella moda : Non è una sorpresa dunque che anche il mondo della moda si sia interessato a lei, e che un celebre marchio di jeans l'abbia voluta come ambasciatrice globale. Oscar 2019: ecco i look delle star che ...

Chi pensa che il pezzo di Mahmood sia nuovo e fresco - non capisce un cazzo di musica : Forse sarebbe il caso di scegliere le parole con un po' più di cura. Non parlo solo di noi che con le parole ci lavoriamo, intendo in generale, come consiglio spassionato dato anche alla gente comune. E siccome sono tra quanti lavorano con le parole, e più nello specifico alle parole applicate alla musica, il mio consiglio va assolutamente letto come prestare maggior cura alle parole con cui si parla di canzoni, le si racconta, le si ...

Chiara Iezzi e l'addio alla musica : "Mi assorbiva troppo. Paola? Non potevo essere l'eterna sorella maggiore" : Nuova vita per Chiara Iezzi. Non più il 50% di Paola e Chiara, bensì una carriera in solitaria che non vede più la musica come mondo di appartenenza. “La musica ti assorbe troppo – spiega in un’intervista ad Oggi - prima devi isolarti per comporre, poi lanci il disco e poi parti in tour. Non ero più io, non avevo nemmeno il tempo per pensare”.Nel presente e nel futuro di Chiara ci sono la recitazione e la scrittura, con l’uscita del suo ...

Mahmood : "Salvini? Solo questione di gusti musicali - non voglio vedere il marcio nella gente" : Intervistato dal direttore del sito del Fatto Quotidiano Peter Gomez, nelle vesti di conduttore di La confessione, che torna in onda da stasera, venerdì 22 febbraio 2019, alle 22:45 su Nove, Mahmood ha nuovamente commentato le polemiche divampate - con strumentalizzazioni politiche - dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Soldi:Il commento social di Salvini per molti è stato un modo per scatenare gli ultrà del razzismo? Sì, per ...

La Confessione - Mahmood su Nove : “Achille Lauro? Artista vero - vorrei scrivere per lui. La musica non dà il cattivo esempio - manda messaggi autentici” : ‘La Confessione’ torna con un nuovo ciclo di interviste a personaggi iconici del mondo politico, dell’imprenditoria, della cronaca, dello spettacolo e del costume, firmate come sempre da Peter Gomez, a partire da venerdì 22 febbraio alle 22.45, subito dopo ‘Fratelli di Crozza’. Secondo ospite della stagione il vincitore di Sanremo 2019 con il brano “Soldi”, il cantante Mahmood. Il giornalista comincia con una ...

La Confessione - Mahmood su Nove : “Salvini? Mi ha scritto complimentandosi - anche se ‘non rientro nei suoi gusti musicali'” : Al centro di molte polemiche per la sua vittoria al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Soldi”, Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, madre sarda e papà egiziano, è l’ospite de “La Confessione” in onda su Nove venerdì 22 febbraio alle 22.45. Con il conduttore Peter Gomez, il cantante, nato e cresciuto a Gratosoglio, periferia sud di Milano, torna ad affrontare la discussione sulle reazioni scatenate dalla sua ...

10 cose che non sai sui Bts - il fenomeno musicale sudcoreano : K-popVari ruoliIl nomeVisualLeaderTemi socialiFemminismoPrimi in classificaRecord onlineBeneficenzaSono i re delle musica pop, anche se forse voi non lo sapete. Questi sette ragazzi sudcoreani che tutti insieme rispondono al nome di Bts hanno sfondato i confini del loro paese e sono entrati di diritto nell’Olimpo delle star mondiali grazie alla loro musica, ai loro video spettacolarmente coreografati e al supporto della così detta Army, ...

Claudio Cecchetto sulla proposta di legge per le radio : “Se la musica è buona non importa da dove viene” : C'è l'esigenza di rimettere al centro la musica, in Italia e nelle parole di Claudio Cecchetto che commenta la proposta di legge della Lega a proposito delle canzoni da trasmettere in radio. Si propone di obbligare le emittenti radiofoniche a trasmettere almeno un brano italiano ogni 3 ma non solo, nella proposta di legge c'è anche una quota di passaggi radiofonici da riservare agli emergenti, circa il 10%. Andrebbe però chiarito, ...

L’autarchia non può che far male alla musica italiana : La proposta di obbligare le radio italiane a dedicare “almeno un terzo della loro programmazione giornaliera alla produzione musicale italiana” è poco realizzabile ma soprattutto impoverirebbe la musica stessa. Leggi

Le quote per la musica italiana in radio non servono. La regola dovrebbe essere libertà di scelta : Si ritorna a parlare di quote obbligatorie di programmazione di musica italiana nelle radio , accade ciclicamente da molti anni e, c'è ancora chi pensa che possano essere uno strumento di sostegno al ...

Quote di «musica nazionale» in radio : non solo Lega (e Francia) : Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Alessandro Morelli, ex direttore di radio Padania e presidente della commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera, ha firmato una proposta di legge divisiva. Delle canzoni che passano in radio, una su tre deve essere italiana. «Mi auguro che questa proposta dia inizio ad un confronto ampio sulla creatività ...

Il musicarello su Mogol-Battisti - purtroppo - non è un capolavoro : Chi si è sgolato in età puberale sulla copiosa produzione targata Battisti-Mogol, a vedere "Un'Avventura"- il primo cine-musical basato su quelle canzoni, in sala dal 14 febbraio- ci va : per nostalgia, per curiosità, 'parce que', senza aggiunte, come dicono i francesi.Negli anni '60 quei film lì li chiamavano 'musicarelli', protagonisti erano i cantanti medesimi e servivano a ripassare le hit del momento, in ...