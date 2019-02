La Lega prende le distanze da Musumeci | avvicinarsi a Miccichè e Cuffaro è resa

Tav - accordo Lega-Movimento 5 Stelle per prendere tempo : La Tav va ridiscussa. È quanto prevede la mozione di maggioranza a firma Lega-Movimento 5 Stelle che sarà presentata domani alla Camera dei deputati. È arrivato, insomma, l'accordo tra le due forze di governo sulla mozione relativa alla tratta ad alta velocità Torino-LioneIl testo è stato firmato dai capigruppo di 5 Stelle e del Carroccio, rispettivamente Francesco D'Uva e Riccardo Molinari.Almeno per il momento, non vi è alcuna decisione certa ...

Tav - accordo Lega-M5s ma solo per prendere tempo : la mozione alla Camera ricalca il contratto di governo : Hanno trovato l’accordo ma il documento che depositeranno alla Camera non è molto diverso da quello che era già previsto dal contratto di governo. In pratica una manovra per prendere tempo quella della Lega e del Movimento 5 stelle, come spiegano alle agenzie di stampa fonti della maggioranza, in attesa che l’esecutivo non prenderà una decisione. Nel frattempo, dunque, la mozione che i 5 stelle e il Carroccio metteranno in votazione ...

Trump all'UE 'Riprendetevi i vostri foreign fighters'/ Lega 'Non ci pensiamo proprio' : Trump ha invitato l'Unione Europea a riprendersi gli 800 foreign fighters catturati in Siria. Pronta la replica Lega "Non ci pensiamo proprio"

Il 40 per cento di chi prenderà il reddito di cittadinanza non dovrà lavorare : ecco perché la Lega vuol fermare il Decretone : ...- clamorosa - espressione dell'insofferenza leghista è rappresentata dalla lettera inviata dal ministro della Famiglia Lorenzo Fontana al ministro del Lavoro Luigi Di Maio e a quello dell'Economia ...

[Il caso] Nell'incendio di governo - Lega e 5 Stelle cercano di prendere tempo almeno sul caso Diciotti. L'assist del rinvio delle carte a ... : Nella lunga notte in cui è sprofondato il governo giallo verde dopo la disfatta d'Abruzzo, un imprevedibile assist potrebbe arrivare proprio dal caso Diciotti. Il voto della Giunta per le ...

Bankitalia - Conte prende tempo. M5s e Lega pensano a rimborsi ai “truffati” : Nella maggioranza raccontano che la richiesta di una discontinuita' sull'operato di Bankitalia sia condivisa anche dal premier Conte, ma intanto il presidente del Consiglio che nel Cdm di venerdi' ha preso le difese del ministro dell'Economia Tria sulla necessita' di evitare ingerenze sull'autonomia dell'istituto, prende tempo. "Stiamo approfondendo la questione", ha spiegato. Domani alla riunione del direttorio di Bankitalia il vice direttore ...

Abruzzo - i risultati : il centrodestra si prende la Regione - oltre il 50% a L’Aquila e Teramo. Lega primo partito - M5s sotto il 20 : Il centrodestra si prende l’Abruzzo. Quando sono state scrutinate oltre 1300 sezioni su 1.633, secondo i dati del Viminale, Marco Marsilio è avanti con il 48,24%. Al secondo posto Giovanni Legnini (centrosinistra) con il 31,26%. Terza piazza per Sara Marcozzi (M5s) che si ferma al 19,85%. Per Stefano Flajani (Casapound) lo 0,46% dei voti. Secondo i dati non ancora definitivi la Lega risulta essere il primo partito con il 27,84 dei voti e ...

Padellaro a Pansa : “Vuoi un nuovo governo Monti? La prossima volta Lega e M5s prenderanno il 99% di voti” : “L’unica alternativa è quella di un governo di tecnici, come Mario Monti, sostenuto dai militari. Non è un golpe, perché non saranno i militari a governare, ma i tecnici”. Il giornalista e scrittore Giampaolo Pansa, nel corso di Piazzapulita (La7), propone la sua soluzione per cacciare quello che definisce “un governo di terroristi“. In studio la proposta viene presa quasi con ilarità. “Siamo tutti un ...

Sondaggi - la Lega prende il largo : Movimento 5 stelle "staccato" di dieci punti : La Lega avanza, frenano i Cinque stelle. Il Carroccio è al 33,8 per cento, il M5s al 24 per cento secondo l'ultimo Sondaggio...

Sondaggi elettorali - cresce il divario tra Lega e M5s : il partito di Salvini prende il largo : La Lega di Matteo Salvini continua a guadagnare consensi ed è con sempre più vantaggio il primo partito. In costante calo, invece, il Movimento 5 Stelle, guidato da Luigi Di Maio. Notevole la differenza tra il dato attuale dei due partiti e il risultato ottenuto alle elezioni del 4 marzo: il Carroccio ha quasi raddoppiato i consensi, il M5s ha perso l'8%.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Ipsos : a Milano la Lega prende più voti del centrosinistra : Sondaggi elettorali Ipsos: a Milano la Lega prende più voti del centrosinistra A Milano la Lega raccoglie più voti dell’intero centrosinistra. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos pubblicato ieri sulle pagine milanesi del Corriere della Sera. Il Carroccio, rispetto alle politiche del 2018, ha raddoppiato i suoi voti in città, passando dal 17% al 36%. Il partito di Salvini ha rubato consensi a Forza Italia che è scesa dal 15,4% al 7,9%. ...

Accordi&Disaccordi - Paragone (M5s) : “Caso Salvini-Diciotti? Noi non abbiamo mai negato alla giustizia nessuno : andiamo in linea. E anche la Lega potrebbe sorprendere tutti” : “Caso Salvini-Diciotti? Credo che già Matteo Salvini abbia deciso di non sottrarsi al processo, quindi il problema neanche si pone. Noi non abbiamo mai negato alla giustizia un ministro, un parlamentare, quindi noi del M5S andiamo in linea. anche la Lega potrebbe sorprendere tutti e votare sì, qualcuno gli sta regalando una prateria elettorale, una campagna elettorale già fatta”. Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle, ...