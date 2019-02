La crisi della sinistra in America Latina | spiegata da Maduro | Correa | Dilma Rousseff e

FINANZA E POLITICA/ Dopo Fitch - gli esami per l'Italia nel pieno della crisi : L'economia non va bene, non solo per l'Italia. Ci sono incognite sulla capacità delle banche centrali di stimolare davvero la ripresa

"Ipocrisia e doppia vita i grandi mali della Chiesa". Parla l'autore di "Sodoma" : ... ha suscitato scalpore perché uscito proprio in concomitanza con il summit dei vertici delle Conferenze episcopali, riuniti a Roma per discutere del dramma della pedofilia nel mondo cattolico e degli ...

Autore 'Sodoma' : "Problema della Chiesa è doppia vita e ipocrisia" : di Marco Mazzù Il "problema" della Chiesa "è la doppia vita, la schizofrenia, la menzogna, l'ipocrisia . Questa schizofrenia ha importanti conseguenze sull'elaborazione della dottrina ed effetti su ...

Il Venezuela chiuderà le frontiere con il Brasile - per via della crisi degli aiuti umanitari : Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha annunciato che chiuderà le frontiere tra il suo paese e il Brasile per via della disputa sugli aiuti umanitari destinati alla popolazione Venezuelana, che riguarda anche un concerto benefico organizzato da Richard Branson. Il

L'isola del rimpianto : i numeri della crisi del latte : All'origine delal protesta un surplus di produzione di pecorino romano, cui è destinato il latte ovino. L'esasperazione dei pastori sardi ha fatto il giro dei media del mondo intero

Torino - muore neonato dimesso dall'ospedale dopo la crisi di tosse : inchiesta della procura : Il piccolo di venti giorni tossiva continuamente e dormiva tutto il giorno: portato dai genitori al "Maria Vittoria", gli è stato prescritto un aerosol ed è stato rimandato a casa

Matteo Gentili e Alessia Prete - parla lui : svelati i motivi della crisi : Matteo Gentili e Alessia Prete, parla il calciatore: svelati i motivi della crisi. “Cancellando le foto ho voluto dare un segnale, ecco da dove nascono i nostri problemi” Continua la burrasca sentimentale tra Alessia Prete e Matteo Gentili. I due ex concorrenti del Grande Fratello stanno attraversando un periodo molto delicato, come loro stessi hanno […] L'articolo Matteo Gentili e Alessia Prete, parla lui: svelati i motivi ...

La luna piena della Lega : con la crisi di Pd e M5S Salvini fa il pieno di voti : "Le battaglie politiche le voglio vincere con le idee, non festeggerò mai l'arresto dei genitori di un mio avversario politico". Matteo Salvini, da Alghero, commenta la notizia delle misure cautelari spiccate nei confronti dei genitori di Matteo Renzi.Eppure, nonostante per il vicepremier e ministro dell"Interno non ci sia nulla da gioire, la nuova tegola che si è abbattuta sul Partito Democratico, secondo gli esperti, è destinata a far ...

Lo spettro della crisi agita i 5S : Forte preoccupazione in casa M5S alla vigilia del voto su Rousseau per decidere sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini per il caso Diciotti . Se la base 5 Stelle dovesse ...

Le radici della crisi dei 5 stelle : ... l'imperatore Commodo, dopo aver ucciso il padre, attento Grillo, governa in nome del popolo, contro il Senato, apre la stagione lunghissima dei giochi nel Colosseo, spettacoli tutti i giorni, regali,...

Donald Trump dichiara l’emergenza nazionale per costruire il muro : “C’è crisi della sicurezza” : Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la dichiarazione dell'emergenza nazionale al confine con il Messico: “Siamo di fronte a un'invasione di droga, di gang, di criminali, di persone, e questo è inaccettabile”, ha detto per motivare la necessità di costruire un muro anti-immigrati.Continua a leggere

Una mappa delle ragioni della crisi europea : La vecchia Europa è al canto del cigno, con questa espressione il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, pochi giorni fa ha celebrato l'ennesimo epitaffio per le istituzioni comunitarie. Che l'Europa fibrilli e vacilli, che stia vivendo un'altra difficile stagione rispetto al percorso di integrazione, è affermazione scontata.Una nuova Europa del popolo potrebbe sorgere dalle elezioni di maggio. Un soggetto cresciuto per ...

crisi del latte : le proposte della Confagricoltura siciliana : “Ai pastori sardi va dato il merito di aver portato all’attenzione nazionale un problema che è comune alla maggior parte dei comparti produttivi come quello cerealicolo, olivicolo,agrumicolo ed ortofrutticolo”. E’ quanto affermato dal presidente della Confagricoltura siciliana, Ettore Pottino in merito alla dura presa di posizione dei colleghi della Sardegna.La situazione siciliana presenta infatti molti punti in comune con quella della ...

Michelle Hunziker e il video della polemica rimosso : “Quanta ipocrisia” : Michelle Hunziker contro l’ipocrisia del web. La showgirl ha cancellato il video pubblicato ieri su Instagram che ha finito per sollevare un ginepraio: lei, splendida con il vestito indossato a Sanremo, che scende le scale di casa, sognando di essere ancora la Festival. A riportarla alla realtà, la voce fuori campo dei collaboratori domestici: “Le sue figlie l’aspettano nella vasca. Butto la pasta”. Apriti cielo, anzi: ...