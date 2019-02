Kia Stonic - Una settimana con la 1 0 T-GDi DCT7 Energy - Day 2

quattroruote

: Secondo giorno del #DiarioDiBordo al volante della #Kia #Stonic 1.0 T-GDi DCT7 da 120 CV @KiaItalia… - quattroruote : Secondo giorno del #DiarioDiBordo al volante della #Kia #Stonic 1.0 T-GDi DCT7 da 120 CV @KiaItalia… - zazoomnews : Kia Stonic - Una settimana con la 1.0 T-GDi DCT7 Energy - Day 1 - #Stonic #settimana #T-GDi #Energy -

(Di martedì 26 febbraio 2019) La protagonista del nostro Diario di bordo questaè la Kiaequipaggiata con il 1.0 T-GDi da 120 CV, abbinato al cambio automaticonell'allestimento top di gamma. La dotazione di serie è davvero molto ricca, come dimostra la lista degli accessori a richiesta ridotta all'osso. In pratica, la "nostra", che ha un prezzo di listino di 23.000 euro, arriva a 24 mila con l'aggiunta della vernice metallizzata bicolore (Most Yellow/Aurora Black Pearl, 800 euro) e del ruotino di scorta (200 euro). Accanto ai mancorrenti sul tetto e alle protezioni sottoscocca anteriori e posteriori in tinta silver, ci sono i cerchi di lega da 17", i fari anteriori con funzione cornering, i vetri posteriori oscurati e gli specchietti retrovisori in tinta carrozzeria riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente. Per quanto riguarda i sistemi di ...