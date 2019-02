Kia e-Soul - L' elettrica arriva in Europa

quattroruote

: Kia a Ginevra nel segno della mobilità elettrica con nuova Soul e una concept - 24motori : Kia a Ginevra nel segno della mobilità elettrica con nuova Soul e una concept - cE0Cp8eo5dp40sE : RT @ITZY_GLOBAL: [VIDEO] 190221— KIA MOTORS 'KIA Soul Booster x ITZY — ????(Dalla Dalla) MV Filming #ITZY #?? #ITzDifferent #???? #DALLADA… - sqinyuna : RT @ITZY_GLOBAL: [VIDEO] 190221— KIA MOTORS 'KIA Soul Booster x ITZY — ????(Dalla Dalla) MV Filming #ITZY #?? #ITzDifferent #???? #DALLADA… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Tra le novità che la Kia porterà al debutto al Salone di Ginevra ci sarà anche la e-la versionedella, già presentata durante lo scorso Salone di Los Angeles. La cinque porte a batteria andrà ad affiancare le altre vetture elettrificate del marchio coreano entro la fine del primo trimestre di quest'anno, quando sarà messa in vendita in tuttaLong Range o Standard. Saranno due gli allestimenti che caratterizzeranno la nuova e-. Oltre alla versione Standard, infatti, sarà presente anche la Long Range. Quest'ultima arriverà a proporre un'autonomia di km grazie a una batteria agli ioni di litio da 64 kWh abbinata a un motore sincrono a magneti permanenti da 204 CV e 395 Nm. La e-Long Range arriverà a percorrere fino a 452 km con un pieno d'elettroni e sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e a toccare una velocità massima di 167 ...