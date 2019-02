Kepa contro Sarri | Chelsea | incredibile sanzione per il portiere

Sarri-Kepa - la stampa britannica punta il dito contro il tecnico italiano : “la nave sta affondando” : La stampa inglese contro Sarri: per i giornalisti britannici l’ammutinamento di Kepa è embrela della nave che affonda. tecnico del Chelsea nell’occhio del ciclone dopo sconfitta ai rigori in Coppa di Lega col City La sconfitta ai rigori del Chelsea per 4-3 nella finale di Coppa di Lega contro il Manchester City e la rabbia di Sarri sul finale di partita per l”ammutinamento’ del portiere Kepa Arrizabalaga che si ...