Juve-Atletico | sfida globale Boom da Usa e Giappone

Frecce Juve anti-Atletico : Cancelo è la soluzione : TORINO - Il countdown scorre lento. Dal momento in cui il triplice fischio ha fatto calare il sipario sulla serataccia del Wanda Metropolitano . 'Ora abbiamo 20 giorni per preparare la grande serata ...

Juventus Atletico - Gianluca Vialli : 'Possono ribaltarla. Io in Nazionale? Ci sto pensando' : Gianluca Vialli riceve il premio Giacinto Facchetti il "Bello del Calcio" nel Candido Cannavò Day a dieci anni dalla scomparsa dello storico direttore della Gazzetta dello Sport. Non ci poteva essere ...

Atletico Madrid-Juventus - la Uefa apre procedimento contro Simeone e la Juventus : A quasi una settimana da Atletico Madrid-Juventus , la Uefa ha ufficialmente parlato di quello che sarà il procedimento disciplinare che verrà presi nei confronti dei rappresentati delle due squadre. ...

Atletico-Juventus - Allegri nei guai : la Uefa apre un’inchiesta contro l’allenatore bianconero : Massimiliano Allegri nel mirino nella Uefa per aver violato il regolamento tra il primo ed il secondo tempo di Atletico-Juventus: ecco cosa è successo Atletico Madrid e Juventus ‘pareggiano’, almeno per quanto riguarda le inchieste Uefa aperte a carico dei propri allenatori. Se il Cholo Simeone si vede inquisito per l’esultanza a seguito del secondo gol dei colchineros nella partita di Champions League contro i ...

Esultanza Simeone in Atletico-Juve - l'Uefa apre un procedimento : l'Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, per l'Esultanza al primo dei due gol segnati dalla sua squadra alla Juve nell'andata ...

Juventus - Nedved bisticcia con un tifoso del Bologna che aveva la maglia dell'Atletico : Pavel Nedved è da sempre legatissimo ai colori della Juventus. Il sodalizio tra i bianconeri e la 'Furia Ceca' dura dall'estate del 2001 ed è più solido che mai. Nedved, prima ha dato tutto se stesso in campo, portando i bianconeri a raggiungere risultati davvero incredibili e poi da qualche anno è il vice presidente della Vecchia Signora. L'ex giocatore Ceco ormai è uno dei pilastri dei bianconeri e con l'addio di Marotta ha sempre più poteri. ...

Juventus-Atletico Madrid : quale ruolo per Dybala? Ecco la possibile svolta! : JUVENTUS ATLETICO Madrid- 16 giorni alla partita più importante della stagione in casa bianconera. Come evidenziato dallo stesso Massimiliano Allegri, contro l’Atletico Madrid servirà una Juventus compatta, attenta e consapevole di avere la forza di poter ribaltare il risultato. Servirà un 3-0, risultato complicato, ma non impossibile per una Juventus agguerrita pronta a sorprendere tutti. […] More

Juve-Atletico - Vialli : “partita difficile ma ancora aperta” : “Credo sia una partita difficile, ma aperta. In questo momento le chance sono 50 e 50. La Juve ha già fatto tre gol al Bernabeu rischiando di qualificarsi dopo un risultato della partita d’andata molto più complicato. Sarà dura, però la Juve due gol li può fare e poi gestire i supplementari ed eventualmente i calci di rigore”. Sono le dichiarazioni di Gianluca Vialli, a margine della consegna del premio ‘Il bello ...

Juve - senti Cairo : “Vittoria Atletico Madrid? Si sapeva - ecco perchè” : Urbano Cairo, presidente del Torino, intervistato ai microfoni di “Radio 24″, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul successo dell’Atletico Madrid sulla Juventus, esprimendo il suo punto di vista a riguardo. Porte aperte per le speranze bianconere in vista del ritorno, ma il presidente granata ha sottolineato la grande forza dei […] More

Mancini : "Juve - con l'Atletico ce la puoi fare. Icardi? Era il mio capitano - lo scelsi io all'Inter" : Il c.t. della Nazionale, Roberto Mancini, ospite ieri in tarda serata a Tiki Taka ha affrontato diversi temi. Dal caso Icardi alle chance di rimonta della Juve in Champions al Milan di Gattuso per ...

Tiki Taka - parla Mancini : "La Juve può rimontare l'Atletico. La mia Nazionale crescerà" : Dalla Nazionale alla Juventus, passando per Simeone, il Milan di Gattuso e l'Inter di... Icardi. Ospite a Tiki Taka, Roberto Mancini ha parlato di tutto, senza filtri e con la consueta sincerità. A ...