Jeraldine Saunders è morta Creatrice di ' Love Boat' | fu anche direttrice di crociera

Addio Jeraldine Saunders - morta la scrittrice che ispirò la serie Love Boat : Addio alla scrittrice statunitense Jeraldine Saunders, autrice del romanzo The Love Boats (1974) che ispirò l’omonima popolare soap opera ambientata nel mondo delle crociere. La donna è morta il 26 febbraio nella sua casa di Glendale, in California all’età di 96 anni. Nello scorso mese di dicembre Saunders aveva subito un intervento chirurgico per l’asportazione di calcoli renali ed è deceduta in seguito a complicazioni legate ...