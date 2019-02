Italia, in arrivo giudizio negativo Ue

: Da Bruxelles in arrivo il giudizio negativo sulla situazione economica italiana: 'Investimenti fermi e debito in au… - patriziamolina : Da Bruxelles in arrivo il giudizio negativo sulla situazione economica italiana: 'Investimenti fermi e debito in au… - lelevup : RT @pirata_21: Ultim'ora, Con l'arrivo della #radiosovranista il programma @DjChiamaItalia dovrà diventare 'Deejay chiama solo Italia'. - pirata_21 : Ultim'ora, Con l'arrivo della #radiosovranista il programma @DjChiamaItalia dovrà diventare 'Deejay chiama solo Italia'. -

Investimenti fermi, una 'Quota 100' che non farà crescere l'occupazione, un aumento dei consumi dovuto al Reddito di cittadinanza limitato allo 0,15%. Sarebbero queste, secondo quanto appreso dall'Ansa, le principali considerazioni formulate dalla Commissione Ue nel rapporto sull', atteso per domani. Dal documento emergerebbe unsulla situazione economica poiché, per Bruxelles, gli interventi messi in campo non sosterranno la crescita ma potrebbero invece far aumentare il debito.