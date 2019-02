Inter | Wanda Nara | ' Icardi crede in me | in molti cercano di destabilizzarmi'

Inter - Wanda Nara parla del caso Icardi : 'cercano di destabilizzarmi! Mauro crede in me : il nostro amore è per sempre' : Wanda Nara torna a parlare del caso Icardi: in un'Intervista per una rivista argentina, la moglie del centravanti dell'Inter punta il dito contro chi cerca di destabilizzarla e conferma la forza del ...

Inter - Wanda Nara parla del caso Icardi : “cercano di destabilizzarmi! Mauro crede in me : il nostro amore è per sempre” : Wanda Nara torna a parlare del caso Icardi: in un’Intervista per una rivista argentina, la moglie del centravanti dell’Inter punta il dito contro chi cerca di destabilizzarla e conferma la forza del legame che la lega al marito Nonostante in casa Inter sia il Var (e i fatti di Fiorentina-Inter) l’argomento più caldo, il caso Icardi non si è certamente concluso. Ci ha pensato Wanda Nara a gettare ulteriore benzina sul ...

Inter - Wanda : "Icardi crede in me. Molti cercano di destabilizzarmi" : La situazione Icardi, in casa Inter, è ancora un rebus. Dopo settimane complicate, in attesa di trovare una soluzione, Wanda Nara ha deciso di cambiare aria e di andare a Dubai con i figli, come ...

Inter - ancora Wanda Nara : "Dico quello che voglio - e su Perisic…" : La moglie-agente di Maurito si sente in diritto di dire ciò che vuole in veste di opinionista, e ieri sera ha preso di mira anche Ivan Perisic … DICO CIO' CHE voglio " Il mondo nerazzurro, in grande ...

Fiorentina-Inter - Marotta è un furia su arbitri - episodio Politano-Perisic e Wanda Nara : “Abbiamo subito un danno notevole, speriamo che non sia irreparabile nell’economia della stagione perché sarebbe veramente grave. Questa era una partita che ormai era definita, ma il mio grande rammarico è che noi come movimento calcio abbiamo investito tantissimo sullo strumento Var per ridurre gli errori e quindi l’uso che ne viene fatto deve essere scrupoloso e razionale. Se in una situazione del genere si confonde la ...

Inter - brutto attacco dell'assistente di Wanda Nara a Perisic : 'Senza vergogna' : In casa Inter la delusione è tanta dopo il pareggio di ieri contro la Fiorentina. I nerazzurri erano riusciti ad andare in vantaggio per 3-1 per poi essere rimontati con un rigore inesistente del pareggio messo a segno da Veretout al 101'. Non sono mancate le polemiche, con Abisso che, nonostante il Var, ha ritenuto che D'Ambrosio avesse preso la palla con le mani. Per qualche ora, dunque, è stata accantonata la vicenda relativa a Mauro Icardi, ...

Inter - Wanda Nara-reality : social e lacrime - così ha mandato in tilt il club : Sono entrata in un mondo maschile, pieno di pregiudizi. Poi si sono ricreduti. Sono il terrore del calciomercato". E qui si fatica a darle torto. Wanda Nara. Wanda Nara. quelle frasi di troppo e la '...

Antonio Cassano contro Wanda Nara : “Chieda scusa all’Inter”. E la sorella di Icardi rincara la dose : “Lei usa Mauro come un bancomat” : La presenza di Wanda Nara a Tiki Taka continua a far notizia con l’esplosione del “caso Icardi“, a cui l’Inter ha anche tolto la fascia da capitano. Questa volta la moglie e procuratrice del calciatore, dopo le lacrime della scorsa settimana, si è resa protagonista di un battibecco con Antonio Cassano. “I gol di suo marito servono all’Inter, parliamoci chiaro. Le chiacchiere stanno a zero, chi fa gol, fa vincere le ...

Inter - Wanda Nara : 'Icardi non è un mostro' : 'Nel calcio ci sono tante ingiustizie, come il rigore della Fiorentina, come l'atteggiamento di Perisic dopo il gol di Politano, come tenere Icardi a casa con tutto questo dolore che ha. Lo fanno ...

Inter - Marotta non ha fretta : “rinnovo di Icardi? Nessuna scadenza - abbiamo un impegno con Wanda Nara” : Il direttore generale dell’Inter ha parlato del rinnovo di Mauro Icardi, sottolineando come non sia prevista alcuna scadenza al momento Quella appena iniziata potrebbe essere la settimana decisiva per il rinnovo di Mauro Icardi, l’Inter infatti potrebbe presentare una proposta per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2021. Spada/LaPresse Sulla questione si è soffermato Beppe Marotta, Intervenuto prima del match di ...

Inter - Wanda Nara : 'Il gesto di Perisic dà tranquillità? Icardi non è un mostro' : MILANO - Al termine di un'altra settimana di stallo, Wanda Icardi torna a parlare della situazione del marito Mauro Icardi che ha saltato anche la trasferta di Firenze dell'Inter. 'Nel calcio ci sono ...

Caso Icardi - Wanda Nara rincara la dose : nuovo pesante attacco all’Inter in diretta tv : La moglie-agente dell’attaccante argentino è tornata a parlare del Caso Icardi in diretta tv, lanciando l’ennesima frecciata all’Inter Un finale di gara da dimenticare per l’Inter, privata del successo sulla Fiorentina da una decisione sbagliata dell’arbitro Abisso. Ma, come se non bastasse già la rabbia per il 3-3 arrivato al 101° minuto di gioco, il club nerazzurro si è visto scagliare contro altre frecciate ...

Inter - Wanda Nara sbotta contro Cassano : "Basta dire cazz..." : Fiorentina-Inter è stata una partita intrisa di polemiche, con i nerazzurri furiosi per il rigore concesso alla viola nel finale di partita. In tutto questo caos, però, si è trovato ancora il modo di ...

Caos Inter - Wanda Nara a Tiki Taka lancia bordate a Perisic : nel mirino il gesto del croato : E’ in corso una nuova puntata di Tiki Taka, animi caldissimi in studio quando si parla delle situazione arbitrali relativi al posticipo tra Fiorentina ed Inter. Poi l’Intervento della moglie di Icardi, Wanda Nara che lancia bordare anche a Perisic: “Nel calcio ci sono tante ingiustizie, come il rigore della Fiorentina, come l’atteggiamento di Perisic dopo il gol di Politano, come tenere Icardi a casa con tutto ...