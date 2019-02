“Insulti ad Astori vergognosi | meschini ed inaccettabili” | lo sdegno del sindaco di

sportfair

(Di martedì 26 febbraio 2019) Firenze, Dario Nardella basito dopo quanto accaduto nei confronti di Davidedopo Fiorentina-Inter Gli insulti sul web nei confronti di Davidedopo Fiorentina-Inter sono “ed inaccettabili”. Lo ha detto ildi Firenze, Dario Nardella. “Mi auguro che arrivino le scuse dai capi delle tifoserie, dalla società” dell’Inter “ma non per Firenze, ma per il calcio nella sua interezza, per i valori e l’esempio cheha incarnato come sportivo a tutto tondo. Non dimentichiamo che ha indossato anche la maglia azzurra giocando tante partite anche con i calciatori nerazzurri. Io spero che ci sia un gesto di scuse perchè sarebbe un peccato che queste accuse volgari, offensive, restino senza condanna”. (Red-Xio/AdnKronos)L'articolo “Insulti aded inaccettabili”: ...

