Industria | premio Confindustria-AISEM alle quattro PMI italiane più innovative

(Di martedì 26 febbraio 2019) Sonole PMI da tutta Italia che hanno ricevuto il “Innovazione Conf” durante la XX edizione della Conferenza Nazionale della Associazione Italiana Sensori e Microsistemi (), organizzata da ENEA, Università di Napoli “Federico II” e ConfCampania.Le PMI premiate sono: Let’s – Webearable Solutions srl (L’Aquila, Abruzzo) per il prodotto Let’s T-Shirt (una tecnologia che permette di trasformare i normali capi di abbigliamento tecnico-sportivi di origine tessile in dispositivi indossabili di rilevazione e monitoraggio di parametri bio-vitali); Scent srl (Ferrara, Emilia-Romagna) per Scent A1 (dispositivo in grado di identificare la differenza tra esalazioni prodotte da campioni di feci di individui sani da quelle di soggetti affetti da tumore al colon retto (adenomi avanzati e tumori)); Officina Elettronica SPA, s.r.l. (Napoli, Campania) ...