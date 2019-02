India vs Pakistan? Motivi elettoraliDanni per la Cina | Trump si sfila

affaritaliani

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) INTERVISTA/ L'escalation tra le due potenze nucleari dell'Asia meridionale può avere conseguenze imprevedibili. Il premierno usa lo scontro per vincere le elezioni. Danni per lama non solo Segui su affaritaliani.it

Tg3web : #Kashmir, la tensione è altissima e crescente tra #India e #Pakistan. Attacchi aerei incrociati, centinaia di morti… - SkyTG24 : #UltimOra Tensione in #Kashmir, #India chiude spazio aereo a nord di Delhi dopo analoga decisione del #Pakistan, ch… - masechi : ??Il Pakistan ha abbattuto due jet dell'India #List #27febbraio febbraio Iscriviti ?? -