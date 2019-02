Incidente Emiliano Sala | che cosa è emerso dal rapporto sull' aereo caduto nella Manica

Emiliano Sala - prime indagini concluse : le cause dell'Incidente segrete fino a lunedì : È ufficialmente terminata la prima fase delle indagini sull'incidente aereo che ha causato la morte di , l'attaccante argentino in procinto di passare dal Nantes al Cardiff, scomparso nel nulla ...

Incidente aereo nel Canale della Manica : la salma di Emiliano Sala partita per l’Argentina : La salma del calciatore Emiliano Sala, deceduto in un Incidente aereo nel Canale della Manica, arriverà nelle prossime ore a Buenos Aires, prima di un omaggio che sarà reso al giocatore nel suo villaggio di Progreso. Dopo l’identificazione formale del corpo prelevato dai rottami, le autorità britanniche hanno dato via libera alla restituzione del cadavere alla famiglia. Oggi all’arrivo (nel pomeriggio ora locale) all’aeroporto ...

Morto Emiliano Sala - le nuove teorie sull’Incidente aereo : E’ ancora sotto shock il mondo del calcio per la morte dell’attaccante Emiliano Sala, il corpo del calciatore è stato ritrovato all’interno dell’aereo inabissato nel Canale della Manica. Nel frattempo si sta provando a fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente. Secondo come riporta anche MeteoWeb David Learnmount, ex istruttore della Royal Air Force (RAF), l’aeronautica militare del Regno Unito, ha ...

Tragedia Emiliano Sala - nuove teorie sulle dinamiche dell’Incidente aereo nella Manica : “Il pilota ha avuto un certo controllo dell’aereo” : La sera del 21 gennaio scorso Emiliano Sala, calciatore argentino di 28 anni, e David Ibbotson, pilota inglese di 59, stavano sorvolando la Manica diretti a Cardiff quando improvvisamente l’aereo su cui viaggiavano è sparito dai radar. Sarebbe stato ritrovato solo due settimane dopo sul fondale della Manica, 38km a nord di Guernsey, con un corpo intrappolato tra i rottami che nelle ultime ore è stato identificato come quello della giovane stella ...

Ecco chi era Emiliano Sala - il giovane calciatore morto nell’Incidente aereo della Manica - raccontato dal suo allenatore : “Non meritava tutto questo” : Ora c’è la conferma ufficiale: il corpo ritrovato nel relitto dell’aereo inabissatosi nella Manica la sera del 21 gennaio è di Emiliano Sala, 28enne calciatore argentino di origine italiane. Nessuna traccia invece del pilota David Ibbotson, 59 anni. Il mondo sta reagendo alla notizia e la rete è invasa dai messaggi in onore di Sala, che aveva appena firmato per il trasferimento dal Nantes al Cardiff City. Quella maledetta sera, Sala stava ...

Emiliano Sala - la fidanzata choc : «Non credo a un Incidente - indagate sulla mafia del calcio» : «Non credo a un incidente, indagate sulla mafia del calcio». Parole scritte da Berenice Schkair, fidanzata di Emiliano Sala, il calciatore disperso dopo che domenica notte...

Emiliano Sala - l'ex fidanzata : "Altro che Incidente - indagate sulla mafia del calcio" : Mentre i soccorritori cercano ancora tracce di Emiliano Sala , l'ex fidanzata lancia pesanti accuse, tutte da dimostrare, che gettano un'ombra sull'incidente aereo del giocatore argentino: "...

Dramma Emiliano Sala – L’ex fidanzata getta ombre sull’Incidente : “investigate sulla mafia” - poi il tweet sparisce [FOTO] : L’ex fidanzata di Emiliano Sala ed il tweet che getta ombre sul tragico incidente che ha coinvolto il calciatore italo-argentino Dopo l’accorato appello su Instagram di Berenice Skhair, ex fidanzata di Emiliano Sala, la giovane ragazza è riapparsa sui social, questa volta su Twitter. Il tweet in questione però questa volta non è stato pubblicato per mandare un messaggio al calciatore italo-argentino disperso con il suo aereo ...

“Che paura - quest’aereo cade a pezzi”. Il calciatore Emiliano Sala aveva predetto l’Incidente : La testimonianza dell'attaccante argentino in un audio choc inviato ad un suo amico: "Se tra un'ora e mezza non avrete mie novità, non so se manderanno qualcuno a cercarmi perché non mi troveranno". Parole che suonano ora come un terrificante presagio. Le autorità sono state chiare: "Non troveremo nessuno vivo".Continua a leggere

Emiliano Sala aveva predetto l’Incidente : «L’aereo cade a pezzi - ho paura» : «L’aereo cade a pezzi, ho paura». La testimonianza in un audio choc. Emiliano Sala avesse predetto l’incidente aereo. Lo ammette un suo ex compagno di squadra, Diego Rolan, ora in forza al Leganes ma che con l’ex Nantes aveva condiviso gli anni a Bordeaux. «Sono sotto choc – ha detto il centrocampista a ‘The Voices of Soccer’ – ho ricevuto un messaggio che Emiliano aveva inviato a un amico e gli ha detto ...

