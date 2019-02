In formato 21 | 9 il OnePlus 5G FOTO | è o non è il OnePlus 7?

optimaitalia

(Di martedì 26 febbraio 2019)Ieri vi avevamo parlato della possibilità che venisse mostrato quest'oggi il7, quando in realtà ad essere stato mostrato, ben chiuso dentro una cornice di plastica, è stato il5G, di cui non conosciamo ancora l'esatto nome commerciale. Trattasi di un dispositivo in21:9, che potrebbe anche non includere il notch. A partire da questo dispositivo l'azienda cinese potrebbe compiere il salto in direzione della risoluzione QHD+, abbandonando quella FHD+. Nonostante sia stato mostrato al MWC 2019, il5G dovrebbe debuttare sul mercato non prima di aprile, maggio (la connettività 5G verrà messa a punto con la società finlandese Elisa).Pete Lau, presidente dell'azienda, ha affermato che il device sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 855, assistito dal modem Qualcomm X50 (non sarà lanciato negli USA). Probabile ne sarà resa disponibile anche una ...