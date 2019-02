Il tifone Wutip categoria 5 batte nuovi record

retemeteoamatori

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Il picco della stagione dei tifoni va da Giugno e Settembre, eppure abbiamo gia’ il super. Questo il nome del primo della stagione uno dei più precoci di cui si abbia notizia da quando esistono istorici, e ha raggiunto la5, quella massima: venti a oltre 260 km/h!Fortunatamentenon è previsto toccare la terraferma a largo delle Filippine nel nord del Pacifico. In immagine ne vedete le dimensioni rapportate con le isole lunghe 1500km.Questoè il risultato di El nino https://www.retemeteoamatori.it/blog/2019/02/el-nino-sul-pacifico-quali-conseguenze/immagine satellitare A seguire l’animazione ad infrarosso del ciclone con un occhio davvero ben definito che ne indica la potenza.2.5-minute rapid scan infrared images showing the formation of a well-defined eye and annular eyewall structure as Super Typhoon ...

WorldnewsCode : Nel Pacifico si è formato Wutip, il più forte tifone di febbraio - valentina84 : Tifone Wutip : il più potente ciclone di categoria 5 per febbraio nel nostro emisfero. Infranti diversi record -