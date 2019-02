Il Segreto | spoiler puntata di oggi | il padre di Elsa è vivo e giunge a Puente Viejo

Il Segreto - spoiler spagnoli : Alvaro e Antolina fanno un patto contro Elsa : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che andranno in onda nella penisola iberica fino al 1 marzo. Le trame dei capitoli trasmessi, dal numero 2022 al 2026, presentano numerosi colpi di scena ed inattesi intrighi e tradimenti. Alvaro ed Antolina stringeranno un accordo grazie al quale l'uomo dovrà portare via per sempre Elsa da Puente Viejo. L'ex ancella della Laguna, consapevole che ciò potrà avvenire soltanto se lui la ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : la moglie di Gonzalo pronta a partire con Roberto : Prosegue l’appuntamento con la telenovela “Il Segreto”. E’ in arrivo un grande colpo di scena negli episodi che andranno in onda in Spagna dal 25 febbraio all'1 marzo. Purtroppo uno storico personaggio femminile, che tra qualche mese avranno modo di rivedere anche i telespettatori italiani, deciderà di lasciare per l’ennesima volta Puente Viejo. Stiamo parlando di Maria Castaneda, che dopo essere stata abbandonata dal marito Gonzalo Castro, a ...

Il Segreto - spoiler : Fernando promette a Maria di aiutarla a trovare Alfonso ed Emilia : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che in Spagna ha raggiunto le 2000 puntate. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, in onda tra qualche settimana su Canale 5, si soffermano su Fernando Mesia, interpretato dall'attore Carlos Serrano. Il figlio di Olmo Mesia, infatti, deciderà di raggiungere Madrid per scoprire qualche indizio utile al ritrovamento dei genitori di Maria, scomparsi dopo ...

Il Segreto - spoiler iberici : Don Berengario confessa al parroco di essere un assassino : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, che intrattiene quasi 3 milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda a febbraio in terra iberica si soffermano su Don Berengario interpretato dall'attore Miguel Uribe. Il prete, infatti, vinto dai sensi di colpa, deciderà di confessare a Don Anselmo di aver partecipato all'omicidio dei Molero. Il Segreto: Carmelo e Severo ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Alvaro chiede la mano di Elsa - Francisca contro Fernando : Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda dal 25 febbraio all'1 marzo, svelano che Julieta dimostrerà di non riuscire a dimenticare lo stupro subito, mentre Alvaro chiederà la mano di Elsa sotto consiglio di Antolina. Infine, Francisca mediterà un piano contro Fernando Mesia. Il Segreto: Antolina e Alvaro contro Elsa Le trame spagnole de Il Segreto ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Don Berengario svela di aver commesso un delitto con Carmelo : La soap opera di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra è sempre ricca di misteri, passioni, e colpi di scena. Negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” questa settimana, Don Berengario dopo essersi adeguato alla volontà di Carmelo Leal per non fargli avere dei problemi con la giustizia, gli ha voltato le spalle. Il parroco all’interno del confessionale della chiesa, ha ...

Il Segreto - spoiler di oggi : Fulgencio e Fernando dietro la scomparsa di donna Francisca : Una nuova puntata della soap Il Segreto ci attende questo pomeriggio a partire dalle 16:30 su Canale 5: oggi scopriremo dove si trova donna Francisca. Da diverse settimane non si sa più nulla della 'matrona', con Raimundo che non si è dato per vinto e ha provato a fare di tutto per rintracciare la moglie dopo aver decifrato il messaggio di aiuto contenuto nella lettera di Francisca. Seguendo Fernando, Raimundo è arrivato a scoprire finalmente ...

Spoiler Il Segreto : Elsa vuole smascherare Antolina : Grandi ed inaspettati sono i colpi di scena riguardanti gli episodi della serie tv spagnola "Il Segreto" che andranno in onda da domenica 24 febbraio fino a venerdi 1 marzo dell'anno corrente. Gli affezionatissimi fan della fiction vedranno che inizialmente Raimundo riuscirà a trovare Francisca, la quale era prigioniera in una clinica. Successivamente Fulgencio mediterà un piano per uccidere sia la nobile ereditiera che suo marito al fine di ...

Una Vita - spoiler : Elvira bacia Victor - Arturo svela il Segreto di donna Susana : Nuove avvincenti puntate di Una Vita attendono i telespettatori anche nella settimana che va da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo 2019 ed in cui vedremo che Elvira si avvicinerà sempre più a Victor sino ad arrivare a baciarlo. Il colonnello Valverde nel frattempo, ha studiato un piano per vendicarsi di Simon e svelerà il segreto del maggiordomo e di donna Susana a tutto il quartiere mentre Antonito, in carcere accusato di truffa, verrà ...

Il Segreto - spoiler prossima settimana : Raimundo e la moglie in pericolo : Nuove e avvincenti puntate della soap Il Segreto ci attendono anche nella settimana che va da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo 2019 ed in cui vedremo che Raimundo riuscirà finalmente a ritrovare la moglie dopo aver seguito Fernando. La donna si trova prigioniera in una specie di Casa di cura, in cui vedremo che Fulgencio mediterà la sua vendetta contro la Montenegro e l'Ulloa. Elsa nel frattempo tenterà di scoprire cosa nasconde Antolina e ...

Spoiler Il Segreto : la moglie di Isaac accusa la Laguna di aver commesso un furto : Le avventure dello sceneggiato spagnolo “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra, riescono sempre a sorprendere. Nelle prossime puntate italiane Antolina (Mari Lima) pur essendo diventata la moglie di Isaac Guerrero, continuerà a mettere il bastone tra le ruote ad Elsa Laguna (Alejandra Meco). L’ex ancella non appena verrà a conoscenza che è avvenuto un furto alla locanda dei Castaneda, metterà in cattiva luce la sua ...

Spoiler Il Segreto prossima settimana : Fulgencio vuole uccidere Francisca e Raimundo : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni riguardanti la popolare soap opera di origini iberiche “Il Segreto”, scritta da Aurora Guerra. La prossima settimana i telespettatori italiani assisteranno a dei nuovi colpi di scena. Gli Spoiler rivelano che Fulgencio Montenegro vorrebbe uccidere Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa. L’insegnante Adela, invece, dopo aver superato una difficile operazione chirurgica, apprenderà che potrebbe morire da un ...

Spoiler Che Dio Ci Aiuti 21 febbraio : Ginevra sconvolta da un misterioso Segreto legato al passato : Giovedì 21 febbraio saranno trasmessi i nuovi episodi della fiction 'Che Dio Ci Aiuti', giunta alla sua quinta stagione alle ore 21:25. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Ginevra che non nasconde il proprio amore nei confronti di Nico, fidanzato con Maria. Il Santopaolo deve fare i conti con i dubbi intorno ai propri sentimenti, nonostante abbia iniziato la relazione con Maria con la quale è nata un'ottima ...