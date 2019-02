Il Segreto | cancellato il serale di oggi | soap sospesa per favorire Nuzzi su Canale 5

Blastingnews

: Il Segreto e Una Vita, cancellato il serale stasera 26 febbraio 2019: la decisione Mediaset - Mafia_Capitale : Il Segreto e Una Vita, cancellato il serale stasera 26 febbraio 2019: la decisione Mediaset - KontroKulturaa : Il Segreto e Una Vita, cancellato il serale stasera 26 febbraio 2019: la decisione Mediaset - - infoitcultura : Il Segreto anticipazioni 25-26-27 febbraio 2019, cancellato il serale su Rete 4 -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Brutta notizia per tutti i fan dellaopera Ilche26 febbraio erano pronti a seguire la nuova puntatain programma su Rete 4, come sempre alle 21.20 circa. Possiamo anticiparvi che, come riportato anche dalla Guida Tv Mediaset, questa sera l'appuntamento con laopera iberica in prime time è statoe quindi non ci saranno altre puntate oltre a quella trasmessa in daytime questo pomeriggio su5.Cancellata la nuova puntatade IldiE così questa sera, coloro che alle 21.20 si collegheranno su Rete 4 per seguire la nuova puntata in prima visione assoluta de Ilrimarranno profondamente delusi, dato che in quella fascia oraria verrà trasmesso un film e non laopera. Il motivo di tale decisione? A svelare la verità è stato TvBlog, il quale ha fatto sapere che a Mediaset puntano molto sul ritorno in televisione ...