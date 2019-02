Il papà lavora e la mamma Davvero? Scandalo a scuola | cosa c' è scritto

'La mamma cucina - il papà lavora' : polemica sul libro 'sessista' alle elementari : In queste ore, sui social sta facendo molto scalpore un'immagine, postata dal padre di un bambino di seconda elementare. La persona in questione ha pubblicato su Facebook la foto di una pagina del libro di scuola del figlio. Sullo sfondo c'è il testo di un esercizio in cui l'allievo avrebbe dovuto cancellare il verbo scorretto. Le frasi che hanno generato molto scalpore sono due e riguardano le mansioni svolte dal papà e dalla mamma. Nel caso ...

"Mio papà deve lavorare" : protestano i figli dei facchini licenziati da GLS : Mogli e figli dei 33 facchini licenziati dalla GLS di Piacenza hanno protestato davanti alla sede milanese della...

Il Papa ammette gli abusi alle suore : «Da tempo ci stiamo lavorando» : «Il maltrattamento delle donne è un problema che esiste anche nella Chiesa, anche oggi». Lo ha ammesso il Papa, sul volo di ritorno da Abu Dhabi, a proposito delle rivelazioni dell’inserto femminile dell’Osservatore Romano sugli abusi alle suore da parte dei preti (qualche mese fa anche l’Unione delle Superiore generali ha fatto una denuncia pubblica). «È vero, dentro la Chiesa ci sono stati dei chierici che hanno fatto questo. In ...

Alessandro Di Battista gioca di anticipo : papà pagava lavoratore in nero : Alessandro Di Battista gioca di anticipo. E prima che il programma tv 'Le Iene' mandi in onda il servizio sul lavoratore in nero nell'azienda di famiglia, fa 'mea culpa' al posto del padre e in un video su Facebook annuncia: "Ho qualcosa da dirvi. Spero che tutto sia chiaro. E' una cosa personale". Quindi, spiega di aver avuto la notizia dal padre, di essersi "incaz..." intanto "perche' e' una cosa profondamente sbagliata" sottolinea ma anche ...

Il Papa : "Lavorare per la pace - non per il tornaconto elettorale" : In parte, è la conseguenza della reazione in alcune aree del mondo ad una globalizzazione sviluppatasi per certi versi troppo rapidamente e disordinatamente, così che tra la globalizzazione e la ...