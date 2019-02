Il nuovo eroe di Overwatch ha un nome e un primo trailer ufficiale | ecco di chi si tratta

Baptiste è il nuovo eroe di Overwatch nel trailer che ne narra le origini : Dopo i rumor della scorsa settimana arriva l'ufficialità: Baptiste è il nuovo eroe di Overwatch, il trentesimo personaggio giocabile dell'apprezzato hero shooter di Blizzard.Le informazioni dettagliate al momento latitano ma sembra che si tratterà di un personaggio di supporto, una sorta di medico da combattimento tutto da scoprire che potrebbe proporsi come una sorta di punto d'incontro tra un DPS e un curatore vero e proprio. Al di là di ...

Dado torna al teatro Tirso con il nuovo show 'Il Super-ficiale' - l'esatto contrario del supereroe : teatro Tirso De Molina, via Tirso 89 Direzione Artistica Achille Mellini Orario spettacoli: merc. giov. ven. ore 21 " sab ore 17,30 e 21 " domenica ore 17,30

Jean-Baptiste Augustin potrebbe essere il nuovo eroe di Overwatch? : Stando ad una sorta di rapporto pubblicato da Blizzard sul suo blog ufficiale, potrebbe essere in arrivo un nuovo eroe in Overwatch. Secondo quando riportato, si tratterebbe di un medico francese disertore chiamato Jean-Baptiste Augustin.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, nel rapporto si parla di una squadra Talon guidata dal capitano Cuerva, che ha l'obiettivo di catturare il disertore Jean-Baptiste Augustin. A quanto pare Augustin è ...

Super Dragon Ball Heroes World Mission si presenta in un nuovo trailer : Super Dragon Ball Heroes World Mission è la nuova iterazione videoludica dell'immortale franchise di Dragon Ball, e questa volta giungerà per PC e Nintendo Switch per la prima volta.Super Dragon Ball Heroes World Mission si presenta dunque in un nuovo trailer, il quale possiamo vedere qui di seguito riportato. Nel filmato possiamo avere un assaggi della modalità Creazione delle Carte, modalità che ci permetterà di creare e utilizzare le proprie ...

Paladins Champions of the Realm : annunciato il nuovo eroe Atlas - capace di viaggiare nel tempo : Evil Mojo Games ha annunciato ufficialmente il nuovo eroe giocabile per il suo free-to-play Paladins Champions of the Realm, si tratta di Atlas, un guerriero capace di viaggiare nel tempo.Come riporta Dualshockers, di seguito potete trovare qualche informazione sul nuovo eroe:"Ha combattuto ogni giorno per sopravvivere ed ogni notte ha trovato conforto con le storie del Reame. Tuttavia l'ultima resistenza contro l'oscurità è fallita miseramente, ...

Degenkolb da applausi - il tedesco nuovo eroe del ciclismo : salvata la Parigi-Roubaix jr : Un gesto fantastico: John Degenkolb ha salvato la Parigi-Roubaix jr diventando il nuovo ‘eroe’ del ciclismo Un gesto che vale tanto, John Degenkolb è il nuovo eroe del ciclismo e, in particolar modo, della Parigi-Roubaix. Il ciclista tedesco che ha Roubaix nel cuore per le sue vittorie in quel luogo a lui tanto caro, ha lanciato un appello sul web per salvare l’edizione junior della famosa classica. AFP/LaPresse Gli ...

Onorificenza a Leopoldo Attilio Martino - nuovo "eroe" della Repubblica Italiana : L'ex senatore Leopoldo Attilio Martino di Ceva, classe 1928, oggi presidente onorario Anpi della provincia di Cuneo e Anpi nazionale, ha ricevuto il certificato di conferimento di Commendatore dell'...

Shazam : cinque curiosità sul supereroe del nuovo film DC : Shazam è il nuovo film in arrivo nelle sale ad aprile. Il personaggio è stato 'riscoperto' solo di recente ma le sue origini risalgono alla "Golden-Age" del fumetto.

Unruly Heroes : il nuovo action-platform sviluppato da ex sviluppatori di Rayman Origins e Legends è da oggi disponibile : Magic Design Studios ha annunciato oggi che Unruly Heroes è disponibile da oggi su Nintendo Switch, Steam, Microsoft Store ed Xbox One. Ispirato dalla celebre opera Journey to the West, il giocatore vestirà i panni di quattro bizzarri eroi, Wukong Re delle Scimmie, Sanzang il monaco assonato, Kihong il maiale avido e Sandmonk il bruto sensitivo. Il gruppo vagherà per il mondo di gioco alla ricerca di quello che rimane della pergamena sacra, ...

Il nuovo eroe greco è in semifinale dello Slam australiano : Tsitisipas che fenomeno : Stefanos Tsitisipas è il nuovo idolo dei tifosi greci e di molti giovani tennisti, e stanotte ha battuto nei quarti dello Slam austaliano un altro tennista esperto, lo spagnolo Bautista, da anni a buon livello nel circuito Atp. Il greco quindi continua il sogno australiano, e dopo aver eliminato nell'ordine Berrettini, Troicki, Baslilasvili, niente di meno che il re Roger Federer agli ottavi, stanotte ha battuto lo spagnolo con un secco ...