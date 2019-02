Il musical ' We will rock you' a Roma dal 27 febbraio al 3 marzo

Un momento musicale magico per Giorgia a Sanremo da Come Saprei con Claudio Baglioni a I Will Always Love You (video) : Giorgia torna a Sanremo in occasione del 25° anniversario da E Poi ma non è questo il brano che canta in duetto con Claudio Baglioni. Giorgia infatti approda al Festival di Sanremo 2019 dopo il successo del suo primo album di cover, Pop Heart, che ha conquistato le classifiche di vendita. Dal disco/omaggio alle canzoni ed ai cantanti preferiti di Giorgia, brani ed artisti che hanno influenzato la sua vita artistica, Giorgia sceglie tre ...

'We will rock you' - il musical dei Queen - nell'era di 'Bohemian Rhapsody' : la recensione : ... portando il lavoro dei Queen a un nuovo livello di esperienza di condivisione, a quasi trent'anni dal congedo del carismatico Freddie da questo mondo e con i rimanenti titolari del marchio impegnati ...

La Queen-mania dilaga : dopo Bohemian Rhapsody : arriva in Italia il musical We Will Rock You : Fa tappa in Italia fino al 9 aprile il tour "We Will Rock You" sui Queen e Freddie Mercury. dopo il successo del biopic "Bohemian Rhapsody" al cinema e ai Golden Globe, uno spettacolo appositamente pensato per il pubblico Italiano da Milano a Roma, fino ad arrivare a Napoli e in tutto il Paese.Continua a leggere