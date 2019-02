Il ministro Trenta | «Migranti | con il bel tempo tornerà l?allarme sbarchi»

Il sottosegretario Tofalo scatena l'ira del ministro Trenta : un video con Hitler per criticare i vecchi sindacati militari Guarda : Il sottosegretario Tofalo fa infuriare il ministro Trenta. Accade alla Difesa e in mezzo c'è la rivisitazione di un brano di un film su Adolf Hitler. Scoppia l'ira del ministro nei confronti del ...

Beppe Grillo - il ministro Elisabetta Trenta sorpresa nel backstage dello spettacolo a teatro : Dettagli sulla serata a teatro di Beppe Grillo. Dettagli che viaggiano su Repubblica, in un articolo firmato da Goffredo De Marchis che ha innescato una polemica con Luisella Costamagna. Ma tant'è, siamo al Brancaccio, la sera in cui Grillo è stato contestato dagli attivisti M5s. E Repubblica dà con

Spazio - ministro Trenta : “Con la nuova legge un forte impulso alla Space Economy nazionale” : La nuova legge di riforma della governance delle attività spaziali italiane “imprime un forte impulso alla Space Economy nazionale, rafforzandola nel quadro europeo” e “rappresenta una grande opportunità per una migliore connessione tra Politica, Industria e Ricerca nel settore“: lo ha dichiarato il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in occasione di un convegno dell’Aipas nella sede dell’Agenzia ...

Caso Vannini - ministro Trenta : "Ciontoli non tornerà in forze armate" : "Finché sarò ministro della Difesa, il signor Ciontoli non sarà reintegrato nelle forze armate". Elisabetta Trenta è categorica nel commentare il Caso di Marco Vannini, il 20enne ucciso nel 2015 dal sottufficiale di Marina Antonio Ciontoli in circostanze mai chiarite, forse a causa di un colpo partito per errore. Ciontoli è il padre dell'allora fidanzata di Vannini, e il ragazzo era morto proprio nell'abitazione di famiglia della ragazza.Nei ...

Marco Vannini - il ministro Trenta : “Con me Ciontoli non rientrerà nelle forze armate” : Fa discutere il caso di Marco Vannini, il ragazzo 21enne di Ladispoli morto ucciso da un colpo di pistola partito dalle mani di Antonio Ciontoli, il padre della fidanzata condannato in appello a cinque anni. Una sentenza che è arrivata come un macigno per i familiari di Marco e che la mamma, Marina Conte, si rifiuta di accettare. Il reato è stato infatti derubricato da omicidio volontario a omicidio colposo e a Ciontoli sono stati inflitti ...

Elisabetta Trenta - ministro della Difesa : "Sull'Afghanistan decido io" : "Ho agito secondo le mie prerogative, informando chi di dovere. È stato deciso di valutare l'avvio di una pianificazione per il ritiro". Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in un'intervista al Corriere della sera, conferma l'avvio della procedura per il ritiro delle truppe italiane in Afghanistan."I tempi - spiega - sono tecnici e competono al Comando Interforze. Siamo li da 17 anni, abbiamo avuto 54 morti, speso quasi 7 miliardi ...

Elisabetta trenta - ministro della Difesa : "Sull'Afghanistan decido io" : "Ho agito secondo le mie prerogative, informando chi di dovere. È stato deciso di valutare l'avvio di una pianificazione per il ritiro". Il ministro della Difesa, Elisabetta trenta, in un'intervista al Corriere della sera, conferma l'avvio della procedura per il ritiro delle truppe italiane in Afghanistan."I tempi - spiega - sono tecnici e competono al Comando Interforze. Siamo li da 17 anni, abbiamo avuto 54 morti, speso quasi 7 miliardi ...

Afghanistan - Trenta : «Si valuta il ritiro dei militari». La Lega : solo opinione del ministro : Valutiamo il ritiro dei militari italiani dall'Afghanistan, annuncia il ministero della Difesa guidato da Elisabetta Trenta. Immediata la replica della Lega. solo una valutazione del ministro. E...

Afghanistan - il ministro Trenta : : Fonti della Difesa: il ministro Trenta «ha dato disposizioni al Coi di valutare l’avvio di una pianificazione per il rientro»

Aeroporti : Comiso passa al Comune - ministro Trenta 'Cittadino al centro della Difesa' : Palermo, 17 gen.(AdnKronos) - Ufficializzato questa mattina, alla presenza del ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il passaggio dell'area dell'ex base Usa di Comiso (Ragusa) dal ministero della Difesa, alla Regione e quindi al Comune. "E' una giornata importantissima - ha detto il ministro - Og

Il ministro della Difesa Trenta a Comiso : Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, oggi a Comiso per chiudere il processo di trasferimento di alcune aree dell'aeroporto, al Comune

Allieva pilota denuncia nonnismo - ministro Trenta : "Chiarire subito" : Allieva pilota denuncia nonnismo, ministro Trenta: "Chiarire subito" La 20enne Giulia Jasmine Schiff ha documentato con filmati, girati e diffusi dagli stessi commilitoni della scuola di volo di Latina, il "battesimo del volo" in cui subisce atteggiamenti sessisti e violenti. "È un fatto gravissimo", ha ...

Aeroporti : domani ministro Trenta a Comiso per cessione scalo : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta sarà domani, giovedì 17 gennaio, alle 9.30, a Comiso (Ragusa), per siglare la conversione dell'aeroporto. "Il ministro Trenta ha mantenuto gli impegni e dopo il nostro incontro dello scorso autunno a Roma si è attivata prima c

ministro Trenta all'aeroporto di Comiso : Il Ministro Trenta domani sarà all'aeroporto di Comiso in occasione della conversione dello scalo aeroportuale ibleo. Domani 17 gennaio alle ore 9,30.