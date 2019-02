Il governo vuole rimettere il turbo sulle infrastrutture | dice Conte 

Salvini - il pompiere felice : non vuole e non può stravincere. L'obiettivo è non far implodere il M5s e salvare il governo : Un conto è vincere. Un altro è stravincere. La seconda strada incredibilmente non va bene per Matteo Salvini, costretto dai suoi stessi trionfi elettorali a vestire i panni (stretti) del 'pompiere felice'. Raccontano i suoi che, dopo la vittoria in Sardegna e a due settimane dall'altro trionfo alle regionali in Abruzzo, il dilemma del vicepremier leghista è: come fare a continuare a 'mietere' vittorie elettorali e allo ...

Martina vuole un Pd 'rinnovato e forte'. 'Il governo sta tradendo il Sud' : BRINDISI - 'rinnovato, forte, capace di lavorare sui temi fondamentali'. Questo è il Pd che ha in mente Maurizio Martina, segretario reggente del Partito Democratico che domenica prossima, 3 marzo, ...

Sondaggi - 54% degli elettori vuole governo Lega-centrodestra. Fiducia nei leader : Salvini primo - Conte secondo : Il 54% degli elettori preferirebbe una coalizione Lega-centrodestra. Per il 44% invece è meglio l’attuale governo formato da Lega e Movimento Cinque Stelle. È quanto emerge da un Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà su Raitre, che stile anche la classifica dei leader più amati. In testa Matteo Salvini “che riscuote maggiore Fiducia in Italia con una percentuale del 50% degli intervistati, in crescita dell’1% rispetto alla ...

Il governo dello Sri Lanka ha pubblicato un annuncio di lavoro : vuole assumere due boia : Potrebbero servire se il presidente farà quello che ha promesso: reintrodurre la pena di morte per i trafficanti di droga

Di Maio vuole fare cadere il governo scaricando la colpa su Salvini : E’ un divorzio annunciato. Di per sé è stato un matrimonio “innaturale” come viene definito da Silvio Berlusconi. Grillini e

Scuole private - il governo ticinese vuole un giro di vite : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Se Salvini vuole far cadere il governo sulla TAV - per noi non è un problema - la dichiarazione 5 stelle : La questione TAV sempre al centro del dibattito, adesso la dichiarazione 5 stelle portata da Stefano Buffagni “Se la Lega crede sia opportuno far cadere il governo per la Tav per noi non è un problema. A noi interessa fare le opere che migliorano la vita quotidiana dei cittadini, come la Asti-Cuneo, la Roma-Pescara, i collegamenti ferroviari per Matera e le autostrade digitali per le quali abbiamo appena semplificato gli iter ...

Il governo vuole emettere Btp a 30 anni : lo spread sale a 268 punti base : Milano. L'inatteso l'annuncio di una nuova emissione sindacata del Tesoro, di buoni prluriennali con scadenza a 30 anni è probabilmente la causa che negli ultimi due giorni ha fatto impennare lo spread a 268 punti base. L'operazione, come spiega Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Sgr, è stata

Silvio Berlusconi : “M5s vuole un regime come quello di Maduro - se governo non cade futuro nero” : Silvio Berlusconi attacca il M5s: "I Cinque Stelle ammirano Chavez e Maduro e vorrebbero per l'Italia un regime simile, trascinandoci nella stessa catastrofe". Il leader di Forza Italia vede l'arrivo di una "tempesta economica" e prevede che se il governo non cadrà ci sarà "un futuro molto nero, con conflitti sociali, disoccupazione e recessione".Continua a leggere

Se il governo vuole svuotare Tim almeno risparmiamoci i piagnistei : Alla presentazione de " L'Italia: molti capitali, pochi capitalisti " il libro scritto da Beniamino Piccone per Guido Roberto Vitale , svoltasi la settimana scorsa a Milano, sono risuonate le note ...

governo - Salvini : Martina mi vuole sfiduciare? Dormo lo stesso : Roma, 4 feb., askanews, - 'Martina mi vuole sfiduciare? Pensate, stanotte ho dormito sereno lo stesso!'. Lo ha detto su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Così il governo vuole cambiare il commercio online : ... dovrà battersi, in Europa per evitare che in alcuni Paesi le piattaforme di vendita più famose al mondo, da Alibaba ad Amazon e E-Bay solo per fare alcuni esempi, possano godere di vantaggi a ...