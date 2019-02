Il circo del ' Payaso' Aimar

Economia circolare : il riciclo del legno vale 1 - 4 miliardi e 6mila posti di lavoro : ... una delle più all'avanguardia, tra i settori manifatturieri italiani e tra le filiere del legnoarredo europee, sul tema dell'Economia circolare, ch fa ha nel recupero e riciclo...

Don Byron - Aruan Ortiz al circolo del Jazz Thelonious : ... 21.00 Il 06/04/19 Per maggiori informazioni Telefono: 3200480460 Email: Thelonious.trieste@gmail.com Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario Una città dentro la guerra. Udine 1914 - 1918 Udine ...

Ci sono ritardi sulla circolazione dei treni a causa di un incendio sui binari della linea Battipaglia–Paola : A causa di un incendio iniziato la sera di sabato 23 febbraio tra Policastro e Sapri, in Campania, dalle 19.30 la circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia–Paola è sospesa. Per questo ci sono molti ritardi nella circolazione dei treni che dalla Sicilia

Matera. 2019 : è la volta di Mister David - l’Harry Houdini del circo : Continua l’appuntamento con il Circo contemporaneo nel ricco programma di Matera 2019 Capitale della Cultura. Il secondo ciclo di Circus+,

Agenzia delle Entrate : 'In circolazione falsa email con virus' - : L'istituto avvisa i cittadini di non aprire gli allegati di un messaggio dal titolo "Notifica in merito a debito". Si tratta in realtà di un virus in grado di infettare i computer degli utenti: il ...

Il Paradiso delle Signore 21 febbraio 2019 : Ludovica provoca Antonio al circolo : La Brancia di Montalto mostra degli atteggiamenti ammiccanti verso Antonio. Il tutto avviene sotto lo sguardo di Elena che inevitabilmente ne soffre.

Smog Napoli : superamento del limite di PM10 : domani stop parziale alla circolazione : stop alla circolazione delle auto a Napoli domani, venerdì 22 febbraio, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19.30. Il divieto di circolazione veicolare sull’intero territorio cittadino è stato disposto a seguito del bollettino dell’Arpa Campania che ha indicato l’avvenuto superamento del limite di PM10 in due centraline nei giorni 18 e 19 febbraio e alla luce del bollettino meteo che indica, per la giornata di domani, ...

Economia circolare : Maire Tecnimont inizierà il riciclo della plastica con sostegno di Intesa : Una notizia che dimostra come il cerchio virtuoso del riciclo si sta allargando sempre di più coinvolgendo grandi imprese italiane e il mondo della finanza.

Volti 'noti' tra i soci del circolo - licenza sospesa per quindici giorni : sospesa per 15 giorni la licenza ad un circolo privato di Galatone frequentato, secondo i Carabinieri, da Volti noti alle forze dell'Ordine.

Le parole di Grillo : il circolo vizioso del Comma 22 e la sindrome di Procuste - Cosa significano : Per criticare il voto sulla Piattaforma Rousseau sul caso Diciotti , Beppe Grillo ha ironizzato via Twitter scrivendo: «Se voti Sì vuol dire No. Se voti No vuol dire Sì. Siamo tra il Comma 22 e la ...

Enna alla IC Neglia di Enna bassa si è parlato di GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI ENNA E PROSPETTIVE DELL'ECONOMIA circoLARE : ... il COMUNE di ENNA ha anche fornito appositi bidoni per la raccolta differenziata e tante altre saranno le iniziative in programma finalizzate a sviluppare un'economia di tipo CIRCOLARE che permetta ...

Carnevale di Venezia 2019 : misure a tutela della circolazione pedonale nel Centro storico : In particolare il provvedimento prevede che in caso di notevole afflusso di persone nelle località interessate dalle manifestazioni e degli spettacoli del Carnevale tale da compromettere la sicurezza ...

Vaticano - compie 150 anni il circolo San Pietro. Il braccio operativo del Papa aiuta sempre più persone : Appena tre giorni dopo la sua elezione Papa Francesco disse: “Come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!”. Ed è innegabile che in questi primi sei anni di pontificato Bergoglio abbia messo i poveri al centro della sua attenzione e di quella della Chiesa cattolica con tantissimi gesti concreti: dormitori, docce, barberia e presidi sanitari realizzati nei dintorni di piazza San Pietro; gite al circo, al cinema, a teatro e ai musei; pranzi e ...