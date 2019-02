«Il 5G non è il nuovo 4G L' Italia è avanti | ma non sa come utilizzarlo»

Renzi : subito a processo per i miei genitori. Auguri al nuovo segretario - non farà accordi con M5S : Ospite di Porta a Porta. Ospite a Porta a Porta, Matteo Renzi parla ovviamente di politica, ma non dimentica la vicenda giudiziaria che coinvolge i suoi genitori, tuttora ai domiciliari. "Massimo rispetto verso i magistrati, vadano a processo, si vada in aula a vedremo, ma non si ...

Mercato Juventus - non solo Salah-Dybala : nuovo scambio col Liverpool : Mercato Juventus – Il pensiero primario della Juventus ormai è la sfida di ritorno contro l’Atletico Madrid.i bianconeri sono chiamati a ribaltare il 2-0 del Wanda Metropolitano, il risultato maturato al termine di una gara dove diversi giocatori della squadra di Allegri hanno reso al di sotto le alternative. Tra questi c’è anche Alex Sandro, […] More

F1 - Vettel sul nuovo corso Ferrari : 'non si tratta di una rivoluzione - la squadra è sempre la stessa' : Non è scienza missilistica: abbiamo avuto una macchina vincente negli ultimi due anni e sarebbe stata una follia cambiare tutti e spostare tutto. Abbiamo avuto i nostri momenti difficili, ora andiamo ...

Latte - nuovo attacco autocisterna. Salvini : "Delinquenti - non pastori" : Non si placano le tensioni in Sardegna per la questione de l Latte di pecora . Un nuovo assalto armato si è verificato stamattina, 26 febbraio 2019, in provincia di Sassari, ai danni di una cisterna ...

La Sardegna è del centrodestra - Solinas nuovo governatore. Crollo M5s ma Salvini assicura : 'Per il governo non cambia nulla' : Il candidato del centrodestra è il nuovo governatore della Sardegna. Supera con 15 punti di vantaggio quello del centrosinistra. i Cinquestelle in un anno passano dal 42,5 al 10%

Se Mahmood non è nuovo - lo è Irene Ghiotto - una voce da erezione dell’anima : Ci sono delle serie tv che, nel tempo, hanno cambiato il nostro modo di raccontare le storie. Dio non voglia che io mi metta a parlare di storytelling, ma questo è. Per dire, prima di E.R., Medici in prima linea, l'idea di imbastire una serie complessa, con tanti protagonisti, e con linee narrative che si svolgevano nel corso degli anni, era impensabile. E prima di Hill Street Giorno e Notte era impensabile dedicare una serie a polizieschi ...

Giachetti : il nuovo stadio della Roma non si farà mai - problemi permangono : Roma – Roberto Giachetti, deputato del Pd e candidato alla segreteria del partito, e’ intervenuto ai microfoni de L’Italia s’e’ desta condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’universita’ Niccolo’ Cusano. Sullo stadio della Roma, Giachetti ha detto: “Io ho sempre detto che lo stadio non si fara’, nonostante la sindaca ...

Chi pensa che il pezzo di Mahmood sia nuovo e fresco - non capisce un cazzo di musica : Forse sarebbe il caso di scegliere le parole con un po' più di cura. Non parlo solo di noi che con le parole ci lavoriamo, intendo in generale, come consiglio spassionato dato anche alla gente comune. E siccome sono tra quanti lavorano con le parole, e più nello specifico alle parole applicate alla musica, il mio consiglio va assolutamente letto come prestare maggior cura alle parole con cui si parla di canzoni, le si racconta, le si ...

Magnifica Brignone : dopo la Goggia nuovo trionfo Azzurro - : E' il decimo successo in carriera in coppa del mondo per Federica, che in questa stagione si era già imposta a novembre nel Gigante di Killington. Con 632 punti Brignone risale al sesto posto nella ...

Salvini : "Io nuovo Mussolini? non ho la mascella..." : Nell'intervista alla 7 Gold Salvini parla di politica a 360 gradi. Dal rapporto con Luigi Di Maio all'alleanza con Silvio Berlusconi , passando per il recente voto sul caso della nave Diciotti e le ...

Sci : Brignone di nuovo in pista per la Combinata : Saranno quattro le azzurre al via nella Combinata femminile di Coppa del mondo che si disputerà a Crans Montana. Non ci sarà Sofia Goggia dopo il trionfo in discesa, rivedremo in pista Federica Brignone, Marta Bassino e le due sorelle Delago, Nicol e Nadia. Si comincia ...

Renzi : "non mollo - fiero dei miei genitori". E il suo popolo gli chiede un nuovo partito : Sono passati solo quattro giorni, ma sufficienti a scuotere dalle fondamenta il mondo Renziano. È successo che a 450 chilometri dal Lingotto, in una villetta dall'intonaco rosa pallido di Rignano ...

Fabrizio Corona di nuovo a processo : non pagò gli alimenti al figlio : Fabrizio Corona torna nuovamente a processo e questa volta a portarlo davanti al giudice è una denuncia di Nina Moric. La Procura di Milano infatti ha fissato per la prossima udienza il processo che vede coinvolto Corona per il presunto mancato pagamento di un assegno mensile per il figlio, pari a circa 4500 euro. La vicenda è legata al versamento del mantenimento per Carlos nel periodo fra l’aprile del 2014 e l’aprile del 2015, un ...