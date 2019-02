I Samsung Galaxy S stanno per annunciare l' addio

Screenshot Samsung Galaxy S10e : Come catturare Screenshot su Samsung Galaxy S10e sull’ultimo smartphone Samsung. Il tutorial semplice per fare Screenshot su Samsung Galaxy S10e.

Samsung Galaxy S10 e S10+ disponibili anche con TIM - Vodafone - Wind e Tre : I nuovi top di gamma Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus possono essere acquistati a rate o integralmente anche con TIM, Vodafone, Wind e Tre. L'articolo Samsung Galaxy S10 e S10+ disponibili anche con TIM, Vodafone, Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Screenshot Samsung Galaxy S10 come si fa : come catturare Screenshot su Samsung Galaxy S10 sull’ultimo smartphone Samsung. Il tutorial semplice per fare Screenshot su Samsung Galaxy S10.

Due armi per il Samsung Galaxy Note 10 : strada in discesa? : Presentati i Samsung Galaxy S10, è normale che l'attenzione si concentri sul Samsung Galaxy Note 10, il prossimo phablet del colosso di Seul. Stando a quanto riportato da SamMobile, il dispositivo, contraddistinto dal product-code 'SM-N975GF', sarà provvisto di 4 fotocamere posteriori (si tratterà del secondo terminale dotato di una simile configurazione, dopo il Galaxy S10 5G). Il portatile potrebbe supportare gli standard di rete 5G, visto il ...

Prima mossa di Vodafone per vendere i Samsung Galaxy S10 a rate : offerte del 26 febbraio : Comincia ad essere più chiaro il quadro delle offerte da parte dei vari operatori per spingere le vendite del nuovo Samsung Galaxy S10, considerando il fatto che oggi 26 febbraio possiamo iniziare ad analizzare le proposte di Vodafone dopo esserci concentrati su Wind nella giornata di ieri. Premetto che, al momento della pubblicazione dell'articolo, sono ancora frammentarie le notizie riguardanti le mosse dell'operatore rosso, ma qualche indizio ...

Anomalia con la questione batteria per Samsung Galaxy S9 e S8 post aggiornamento Android Pie : Si sta creando un vero e proprio caso attorno ai Samsung Galaxy S9 e S8, a maggior ragione dopo che le versioni no brand dei due smartphone hanno iniziato a ricevere una volta per tutte l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie anche qui in Italia. In questo particolare contesto, infatti, occorre evidenziare che non poche persone in giro per il mondo si stiano lamentando della durata della batteria coi due smartphone, anche se il top di ...

Conveniente il prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind? Quanto costa a rate anche il Galaxy S10 Plus : A caccia dell'offerta più Conveniente per i nuovi top di gamma Samsung? Il prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind e pure del suo fratello maggiora Galaxy S10 Plus è appena stato servito dall'operatore mobile e come segnalato nella pagina dei preordini dei due device, si parte da una mensilità di 16,99 euro per avere (appunto) uno dei due device. Il Samsung Galaxy S10 con Wind (in ognuno dei suoi modelli premium) è acquistabile in abbinamento ...

Samsung Galaxy A30 e A50 non sono affatto male - speriamo in un buon prezzo (video anteprima) : Abbiamo provato Samsung Galaxy A30 e Samsung Galaxy A50, futuri medio gamma che arriveranno in primavera nel nostro paese. Belli, compatti e con qualche sorpresa su batteria e sicurezza, ve li mostriamo nella nostra video anteprima. L'articolo Samsung Galaxy A30 e A50 non sono affatto male, speriamo in un buon prezzo (video anteprima) proviene da TuttoAndroid.

Difficoltà coi crash del Samsung Galaxy S7 dopo l’aggiornamento di febbraio : alcuni consigli : Non genera certo rivoluzioni nell'esperienza di utilizzo del cosiddetto Samsung Galaxy S7 il recente aggiornamento di febbraio che è stato messo a disposizione degli utenti italiani. Ad una settimana dalle prime apparizioni qui dalle nostre parti, infatti, non posso far altro che confermare quanto riportato a caldo a metà mese. Indagando tra i feedback degli utenti, però, ho scoperto che in tanti hanno avuto problemi con lo smartphone "crashato" ...

Galaxy Fold vs Mate X : tecnologia Samsung e Huawei a confronto : Galaxy Fold vs Mate X è un confronto tra smartphone pieghevoli e tra le visioni dei due primi produttori al mondo di dispositivi mobili. Samsung e Huawei hanno dimostrato di avere un approccio differente ai problemi posti dalle sfide tecnologiche, l’azienda sudcoreana non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale, (Continua a leggere)L'articolo Galaxy Fold vs Mate X: tecnologia Samsung e Huawei a confronto è stato pubblicato su ...

Come funziona il Galaxy Fold lo smartphone pieghevole Samsung : Il manuale Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole di Samsung non è ancora disponibile ma vediamo Come funziona il Galaxy Fold