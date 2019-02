I mezzi della Protezione Civile Caruano di Vittoria senza assicurazione

Incendiati i mezzi della Protezione Civile : Apprendiamo una brutta notizia, questa notte sono stati dati alle fiamme i mezzi della Protezione Civile dell’Associazione di Soccorso Giannino Caria Paracadutisti Onlus. Il fatto è avvenuto nella notte poco prima delle 2 di martedì 19 febbraio 2019, in via Ildebrando della Giovanna a Roma. Rabbia …. rabbia… rabbia!Stanotte una mano vigliacca e ignota ci ha bruciato tutti i mezzi.Vedere distrutti quei…Pubblicato ...

Incendio mezzi della Protezione Civile : Borrelli esprime vicinanza ai volontari : Il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, esprime vicinanza e solidarietà all’Associazione di Soccorso Giannino Caria, l’associazione – attiva nella regione Lazio – che oggi ha subito il grave danneggiamento di alcuni mezzi. “Colpire un’associazione di volontariato, provocando danni anche alla scuola che la ospita, è un gesto vigliacco e da condannare che va a discapito non solo dei volontari colpiti ma anche di tutta la cittadinanza e dell’intero ...

I numeri e le ragioni della bocciatura senza mezzi termini della Tav : Una bocciatura senza mezzi termini: la Tav comporta più costi che benefici. E' il 'verdetto' che emerge dall'analisi sulla Torino-Lione pubblicata dal ministero dei Trasporti . Gli esperti, coordinati ...

Trento. Controlli sui mezzi pesanti della Polizia Locale con il Centro Mobile di Revisione : Il Nucleo Autotrasporto della Polizia Locale di Trento d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Area Nord Est)

Maltempo Matera : divieto di mezzi pesanti sui tratti della Statale Appia : Per le nevicate e le gelate, la Prefettura di Matera ha disposto, a partire dalle 18.00 e sino a cessate esigenze, la sospensione della circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva superiore a 7.5 tonnellate sul raccordo della strada 7 Appia a partire dall’innesto con la ss 407 Basentana e sino allo svincolo di Miglionico e in prosecuzione sulla ss 7 nel tratto compreso tra lo svincolo di Miglionico e quello di Matera, in ...

Transformers - Le auto e gli altri mezzi della saga FOTO GALLERY : in proiezione nelle sale italiane Bumblebee (regia di Travis Knight), il primo spin-off della saga dei Transformers, di cui vi abbiamo mostrato una clip in anteprima pochi giorni fa. La pellicola racconta le vicende dellomonimo robot, che in questo prequel (la trama è ambientata nella California del 1987) assume le sembianze di un vecchio Maggiolino giallo, dopo aver reso planetaria la fama della Chevrolet Camaro nei cinque precedenti film, ...

